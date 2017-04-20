FUTBOL
En iyi statlar
08 Mart 2017 Çarşamba, 10:20:27
| Güncelleme: 20 Nisan 2017 Perşembe, 12:00:54
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Instagram'da en çok takip edilen 5 stat ortaya çıktı. Vodafone Arena'yı sadece 1 stat geçti:
5- Estadio Azteca – 105.472
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4- Allianz Parque – 223.472
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3- Gillette Stadium – 429.959
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2 - Vodafone Arena – 459.101
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1 - Arena Corinthians – 470.598
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DÜNYANIN EN İYİ STATLARI
2016 yılında yapılan statların yarıştığı 'Stadium of the Year 2016' (Yılın Stadı) yarışması tamamlandı. Halk oylamasında Türkiye'de yapılan 4 stadyum dünyanın en iyileri arasına girmeyi başardı. Jürinin seçiminde ise ilk 10'da Türkiye'den 3 stat yer aldı...
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HALK OYLAMASI SONUÇLARI
29 ) Steigerwald - Almanya
Kapasite: 18.559
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28 ) Community Arena - Almanya
Kapasite: 15.479
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27 ) Doosan Arena - Çek Cumhuriyeti
Kapasite: 11.700
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26 ) Stadion Miejski - Polonya
Kapasite: 15.076
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25 ) Stadion Zwickau - Almanya
Kapasite: 10.134
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24 ) Windsor Park - Kuzey İrlanda
Kapasite: 18.614
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23 ) AFAS Stadyumu - Belçika
Kapasite: 18.477
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22 ) Estadio do Maritimo - Portekiz
Kapasite: 10.932
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21 ) Cape Coast Stadyumu - Gana
Kapasite: 15.000
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20 ) Ashton Gate - İngiltere
Kapasite: 27.699
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19 ) Stade Omnisports de Bafoussam - Kamerun
Kapasite: 20.142
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18 ) Mosaic Stadyumu - Kanada
Kapasite: 33.000
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17 ) Estadio de Oaxaca - Meksika
Kapasite: 17.200
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16 ) Yancheng Sports Center - Çin
Kapasite: 37.003
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15 ) Karbala International Stadium - Irak
Kapasite: 30.000
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14 ) Stadion Pakansari - Endonezya
Kapasite: 31.000
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13 ) Dacia Arena - İtalya
Kapasite: 25.144
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12 ) Allianz Stadyumu - Avusturya
Kapasite: 28.345
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11 ) Londra Stadyumu - İngiltere
Kapasite: 60.010
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10 ) Hard Rock Stadium - ABD
Kapasite: 65.326
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9 ) Sivas Yeni Dört Eylül Stadyumu - Türkiye
Kapasite: 27.532
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8) Yeni Eskişehir Stadyumu - Türkiye
Kapasite: 34.390
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7 ) Viking Stadyumu - ABD
Kapasite: 66.665
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6 ) CSKA Arena - Rusya
Kapasite: 30.000
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5 ) Medical Park Arena - Türkiye
Kapasite: 41.461
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4 ) Parc OL - Fransa
Kapasite: 59.186
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3 ) Estadio Campeon del Siglo - Uruguay
Kapasite: 40.005
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2 ) Stadion FK Krasnodar - Rusya
Kapasite: 34.291
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1 ) Vodafone Arena - Türkiye
Kapasite: 41.903
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JÜRİ OYLAMASI
10 ) Cape Coast Stadyumu - Gana
Kapasite: 15.000
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9 ) Sivas Yeni Dört Eylül Stadyumu - Türkiye
Kapasite: 27.532
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8 ) Stadion Miejski - Polonya
Kapasite: 15.076
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7 ) Dacia Arena - İtalya
Kapasite: 25.144
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6 ) Allianz Stadyumu - Avusturya
Kapasite: 28.345
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5 ) Hard Rock Stadium - ABD
Kapasite: 65.326
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4 ) Medical Park Arena - Türkiye
Kapasite: 41.461
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3 ) Stadion FK Krasnodar - Rusya
Kapasite: 34.291
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2 ) Vodafone Arena - Türkiye
Kapasite: 41.903
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1 ) Londra Stadyumu - İngiltere
Kapasite: 60.010