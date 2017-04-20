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DÜNYANIN EN İYİ STATLARI

2016 yılında yapılan statların yarıştığı 'Stadium of the Year 2016' (Yılın Stadı) yarışması tamamlandı. Halk oylamasında Türkiye'de yapılan 4 stadyum dünyanın en iyileri arasına girmeyi başardı. Jürinin seçiminde ise ilk 10'da Türkiye'den 3 stat yer aldı...