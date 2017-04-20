DİĞER HABERLERİ
20 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Neymar'ı ağlattılar!
FUTBOL
Neymar'ı ağlattılar!
Süper Kupa'nın tarihi belli oldu!
FUTBOL
Süper Kupa'nın tarihi belli oldu!
İşte destan yazacak 11!
FUTBOL
İşte destan yazacak 11!
Vodafone Arena'yı sadece 1 stat geçebildi!
FUTBOL
Vodafone Arena'yı sadece 1 stat geçebildi!
Tudor'a ayar!
FUTBOL
Tudor'a ayar!
"Derbiyi Fenerbahçe kazanır"
FUTBOL
"Derbiyi Fenerbahçe kazanır"
"Ceza onanırsa CAS'a gidilmeli"
FUTBOL
"Ceza onanırsa CAS'a gidilmeli"
İşte Ada'da yılın takımı!
FUTBOL
İşte Ada'da yılın takımı!
"Final niteliğinde"
FUTBOL
"Final niteliğinde"
Trabzon seri peşinde
FUTBOL
Trabzon seri peşinde
Lyon'u uyutmadılar!
FUTBOL
Lyon'u uyutmadılar!
Avantaj Rockets'ta!
FUTBOL
Avantaj Rockets'ta!
Trabzon onun peşinde!
FUTBOL
Trabzon onun peşinde!
Derbi öncesi kriz!
FUTBOL
Derbi öncesi kriz!
ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

En iyi statlar

08 Mart 2017 Çarşamba, 10:20:27

  • 1 En iyi statlar
    1 | 45

    Instagram'da en çok takip edilen 5 stat ortaya çıktı. Vodafone Arena'yı sadece 1 stat geçti:

    5- Estadio Azteca – 105.472 

  • 2 En iyi statlar
    2 | 45

    4- Allianz Parque – 223.472

  • 3 En iyi statlar
    3 | 45

    3- Gillette Stadium – 429.959

  • 4 En iyi statlar
    4 | 45

    2 - Vodafone Arena – 459.101

  • 5 En iyi statlar
    5 | 45

    1 - Arena Corinthians – 470.598

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 2
  • Misafir 08 Mart 2017 Çarşamba 12:12
    Nou Camp yok ama? boşa giden vakitler...
  • Misafir 09 Mart 2017 Perşembe 10:04
    2016 da yapılan diyo haberi iyi oku
Kalan karakter : 300