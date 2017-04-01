Alanyaspor: 3 - Kasımpaşa: 1 | MAÇ SONUCU

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 yenildi. Paşa'nın lig (6) ve kupa (2) olmak üzere 8 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Akdeniz ekibine galibiyeti getiren gollerini 8 ve 37. dakikada Wagner Love ve 79. dakikada Tzavellas kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golünü 53. dakikada Koita attı.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa 35 puanda kalırken, Alanyaspor ise 31 puana yükseldi. Akdeniz ekibinin yıldız ismi Love ligdeki gol sayısını 15 yaptı.



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SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU

AYTEMİZ ALANYASPOR: 3 - KASIMPAŞA: 1

STAT: Bahçeşehir Okulları Arena

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Erdem Bayık

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz, Gassama (Dk. 60 N'Sakala), Omeruo, Tzavellas, Berkan Emir, Sackey (Dk. 60 Emre Nefiz), Efecan Karaca, Candeias, Emre Akbaba, Fernandes (Dk. 78 Taha Yalçıner), Vagner Love

KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Popov, Sadiku (Dk. 76 Guanca), Titi, Veigneau, Veysel Sarı, Abdullah Durak (Dk. 46 Pavelka), Tunay Torun, Castro, Turgut Doğan Şahin (Dk. 46 Koita), Adem Büyük

GOLLER: Dk. 8 ve 37 Vagner Love, Dk. 79 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 53 Koita (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Dk. 20 Tzavellas, Dk. 33 Gassama, Haydar Yılmaz ve Sackey, Dk. 62 Emre Nefiz (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 33 Abdullah Durak ve Ramazan Köse, Dk. 62 Castro, Dk. 90 Koita (Kasımpaşa)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

8. dakikada Aytemiz Alanyaspor ilk atağında golü buldu. Sağ kanatta kazanılan korner atışını kullanan Emre Akbaba, topu kale alanına doğru gönderdi. Pozisyonu iyi takip eden Fernandes kafayla topu arka direğe aktardı. Vagner Love'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0

32. dakikada iki oyuncu arasında yaşanan gerginlik sonrası Aytemiz Alanyaspor'dan Gassama, Sackey ve kaleci Haydar Yılmaz, Kasımpaşa'dan da Abdullah Durak ve Ramazan Köse sarı kart gördü.

37. dakikada Aytemiz Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Candeias, sağ kanattan Gassama'nın kendisine çıkardığı topu Kasımpaşa ceza sahasına ortaladı. Vagner Love'ın dokunuşuyla top ağlarla buluştu: 2-0. Bu pozisyonda Kasımpaşalı futbolcular, Vagner Love'ın topa koluyla müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Hüseyin Göçek'e uzun süre itirazda bulundu.

40. dakikada Aytemiz Alanyaspor üçüncü gole çok yaklaştı. Gassama'nın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Candeias yerden şutunu çekti. Kaleci Ramazan Köse'den seken top kaleye yönelirken, Veysel Sarı meşin yuvarlağı son anda uzaklaştırdı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

53. dakikada Kasımpaşa, ikinci yarıda oyuna giren Koita ile farkı bire indirdi. Sol kanatta topla buluşan Veigneau topu yerden penaltı noktası yakınındaki Koita'ya aktardı. Koita, topu kontrol ettikten sonra şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1

64. dakikada sol kanattan N'Sakala'nın ortaladığı topa müsait pozisyonda Fernandes kafa vurdu. Kaleci Ramazan Köse iki hamlede topu kontrol etti.

70. dakikada N'Sakala sol kanattan ceza sahasına ortaladığı topa Fernandes vurmak isterken defans son anda müdahale etti.

76. dakikada Koita, rakip ceza sahasına kadar sürdüğü topu Adem Büyük'e çıkardı. Adem Büyük'ün pasıyla buluşan Popov'un sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

79. dakikada Aytemiz Alanyaspor farkı tekrar ikiye çıkardı. Emre Akbaba'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Kasımpaşa savunması topu kafayla uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası dışında Emre Nefiz'in kafayla içeriye doldurduğu topa Kasımpaşa defansı arasına giren Tzavellas dokundu: 3-1

Kalan sürede sonuç değişmedi ve Aytemiz Alanyaspor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

FATİH TERİM'E PLAKET

Bu arada, maçın devre arasında Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu tarafından Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'e plaket ve adı yazılı Aytemiz Alanyaspor forması hediye edildi.