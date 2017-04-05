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Hoffenheim: 1 - Bayern Münih: 0
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Hoffenheim: 1 - Bayern Münih: 0

Bundesliga'da Bayern Münih, Hoffenheim deplasmanında 1-0 mağlup oldu

04 Nisan 2017 Salı, 23:00:55 Güncelleme: 05 Nisan 2017 Çarşamba, 00:15:10

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 27. haftasında Hoffenheim, sahasında Bayern Münih'i 1-0 mağlup ederek rakibinin 15 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Rhein-Neckar Arena'da oynanan maçta ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golü, 21. dakikada Hırvat futbolcu Andrej Kramaric kaydetti. Bayern Münih'in Alman savunma oyuncusu Mats Hummels, Bundesliga'daki 250. maçına çıktı.

Bu sonuçla Bundesliga'da üst üste 3. galibiyetini alan Hoffenheim, puanını 51'e yükseltti. 29 yaşındaki Julian Nagelsmann'ın teknik direktörlüğünü yaptığı mavi-beyazlı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hedefini sürdürdü.

Ligde bu sezon ikinci yenilgisini yaşayan Bayern Münih ise 65 puanda kaldı.

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