Messi, Barcelona ile sözleşme uzatmaya hazır!

Daha önce çıkan haberlerde Lionel Messi'nin Barcelona'da ayrılabileceği ifade edilmişti.

Ancak Sport, verdiği haberde önümüzdeki ay Messi’nin babasının Barcelona’ya geleceğini ve sözleşme uzatma konusundaki son detayları kulüple görüşeceğini yazdı.

İddiaya göre 5 yıllık kontrata imza atacak olan Messi'nin yıllık ücreti de 35 Milyon Euro'ya kadar çıkacak.

Çin ekibi Shanghai Shenhua’dan yıllık 38 milyon Euro (148 milyon TL) gelir elde eden Carlos Tevez, dünyanın en çok kazanan futbolcusu durumunda.