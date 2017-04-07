Günün transfer haberleri (07.04.2017)

07 Nisan 2017 Cuma, 11:03:05 | Güncelleme: 11:56:44
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CİMBOM'UN HEDEFİ BALOTELLI
Stoper mevkii için Dinamo Kiev'den Evgen Khacheridi ile anlaşan G.Saray asıl bombayı forvet transferinde patlatmaya hazırlanıyor. Cimbom'un hedefindeki isim, Nice'de adeta yeniden doğan Mario Balotelli... (Fotomaç)
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KANARYA LENS İÇİN BEKLEYECEK
Sunderland’in istediği 9 milyon Euro’yu ödemesi mümkün olmayan Fenerbahçe, diğer kulüplerin hamlelerini yakından izleyecek. İngilizler’in elinde kalırsa, bonservisi indirmek için yeniden masaya oturulacak. (Fotomaç)
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ABOUBAKAR İÇİN 5 MİLYON EURO
Kamerunlu yıldızın bonservisini almak için harekete geçen Beşiktaş yönetimi, sözleşmesinde 10 milyon Euro opsiyon bulunan futbolcu için 4 milyon Euro ayırdı. Yönetim ayrıca bundan sonraki maçlardaki performansa göre en fazla 5 milyon Euro’ya kadar çıkma kararı aldı. (Fanatik)
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TRABZONSPOR, N'DIAYE'Yİ BİTİRDİ
Trabzonspor, yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fırtına, devre arasında da çok istediği Osmanlıspor’un yıldız orta saha oyuncusu Badou Ndiaye ile prensipte anlaştı. Lig bitince imzalar atılacak. (Fanatik)
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ASLAN'DA FLAŞ HUGO GELİŞMESİ
Brezilyalı stoper Vitor Hugo’nun menajeri önümüzdeki hafta İstanbul’a gelerek Sarı-Kırmızılı yöneticilerle masaya oturacak. 25 yaşındaki futbolcu, kadrosuna iki stoper birden katmak isteyen Galatasaray’ın ilk transferi olabilir. (Fanatik)
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KJAER GİDERSE, TOPAL STOPERE...
Fenerbahçe scout ekibi, Simon Kjaer'in satılması durumunda takım içinde olabilecek değişiklikleri rapor etti. ‘Yeni ikili Skrtel-Topal olabilir’ denildi..
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"BEŞİKTAŞ, ZLATAN'I İSTİYOR"
Endonezya basını, Beşiktaş'ın Zlatan Ibrahimovic ile ilgilendiğini yazdı. Sumber Bola, haberde "Türk şampiyonu Beşiktaş, Zlatan için ülkemizde sponsor arayışında. Tüm kaynağı Endonezya merkezli şirketin karşılaması için görüşmeler yapılıyor. Zlatan, Endonezya sermayesi ile İstanbul'a giderse Temmuz'da onu ulusal statta izleyebiliriz" ifadelerini kullandı. (Fotospor)
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TRABZON, BU KEZ GÖKHAN TÖRE'Yİ İSTİYOR
Trabzonspor'un gündemine yine Beşiktaş'ın bir yıldızı geldi. Devre arasında kadrosuna kattığı Olcay Şahan'dan müthiş bir katkı alan, Tolgay Arslan'ın transferi için de uzun süredir görüşmelerde bulunan Bordo-Mavililer, şimdi de Gökhan Töre için harekete geçti. (Fotomaç)
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G.SARAY'IN İLK HEDEFİ PEPE
Galatasaray, Real Madrid'in 34 yaşındaki Portekizli yıldızında sorun yaşaması durumunda Brezilyalı Vitor Hugo ve Luan’dan birisini transfer etmeye çalışacak. Fransız basını, PSG'in de Pepe'yi istediğini yazdı. (Fotospor)
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FENER'DEN BEŞİKTAŞ TAKTİĞİ
Avrupa’da Chelsea, Porto, Manchester City ve Shakhtar Donetsk gibi genç oyuncularını uzun vadeli kiraya gönderen kulüplerle temasa geçen Fenerbahçe, oluşturduğu 15 kişilik liste içinden yeni sezon kadrosunu kurmaya çalışacağı, böylece UEFA’nın getirdiği kısıtlamadan fazla etkilenmemeyi planladığı öğrenildi.
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BEŞİKTAŞ'IN YENİ FORVET ADAYI MANDZUKIC
Kara Kartal, transferde çıtayı iyice yükseltti... Golcü listesinin başında müthiş bir kariyere sahip ve şu an Juventus’un yıldızı olan Mandzukic var. Pazarlıklar çoktan başladı, İtalyan ekibi son olarak 10 milyon Euro’ya kadar indi, Beşiktaş düşünmek için süre istedi. (Fanatik)
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SERDAR GÜRLER BOMBASI
Gençlerbirliği formasıyla 10 kez fileleri havalandırıp 4 asist yaparak milli takıma kadar yükselen Serdar Gürler, Osmanlıspor’la el sıkıştı, imzalar sezon sonu... (Fanatik)
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SABRİ SARIOĞLU KULÜP BAKIYOR
Galatasaray’ın emektar futbolcusu Sabri Sarıoğlu, gelecek sezon için teklifleri değerlendirmeye aldı. Tudor'un gelmesiyle yedek kulübesine çekilen deneyimli oyuncu geçtiğimiz günlerde futbol oynamaya devam edeceğini açıklamıştı. (Hürriyet)
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ADVOCAAT, FENER'E YARDIMCISINI ÖNERDİ
Gelecek sezon emekli olarak hem Fenerbahçe'ye hem de futbola veda edecek olan Dick Advocaat'tan yönetime sürpriz bir teklif geldi... Hollandalı teknik adam gelecek sezon yola yardımcısı Mario Been'le devam edilmesini önerdi. (Fotospor)
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BEŞİKTAŞ'TAN RIBERY BOMBASI
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman yeni sezon için kolları sıvadı. Orman ve ekibi, dünyaca ünlü yıldız Franck Ribéry'yi kadroya katmak için Bayern Munih ile görüşmelere başladı. (Fanatik)
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FLORES, TRABZON'A GELEBİLİR
Ersun Yanal'ın Peru Milli Takım forması altında izleyip beğendiği Edison Flores'le ilgili araştırmalar devam ediyor... "Koca-kulak" lakaplı oyuncunun Danimarka'nın soğuğu nedeniyle Aalborg'tan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi. (Fotospor)
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ASLAN, AZUBUIKE'Yİ LİSTEYE ALDI
Galatasaray, transfer çalışmaları kapsamında yurt içinden isimlere de bakıyor. Sarı-kırmızılılar, TFF 1. Lig'de şampiyonluğa en yakın ekip olan Yeni Malatya'nın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Azubuike Okechukwu'yu listeye aldı. (Hürriyet)
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VIDA'DAN DEVLERE MESAJ VAR
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesi olan Hırvat savunmacı Domagoj Vida transferiyle ilgili "Türkiye'den de bana ulaşan teklifler oldu. Ama hangi takımlar olduğunu söylemek istemiyorum. Çünkü planımda Türkiye'de futbol oynamak yok" dedi. (Fotospor)
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CAROLE'E LYON VE MARSİLYA TALİP
Galatasaray'ın Fransız sol beki Lionel Carole için Lyon ve Marsilya’nın, 5-6 milyon Euro civarında teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü. Sarı-Kırmızılı yönetim, böyle bir teklif gelmesi durumunda Carole’ün takımdan ayrılmasına onay verecek. (Fanatik)