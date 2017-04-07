Günün transfer haberleri (07.04.2017)

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ABOUBAKAR İÇİN 5 MİLYON EURO

Kamerunlu yıldızın bonservisini almak için harekete geçen Beşiktaş yönetimi, sözleşmesinde 10 milyon Euro opsiyon bulunan futbolcu için 4 milyon Euro ayırdı. Yönetim ayrıca bundan sonraki maçlardaki performansa göre en fazla 5 milyon Euro’ya kadar çıkma kararı aldı. (Fanatik)