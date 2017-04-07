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07 NİSAN 2017
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Günün transfer haberleri (07.04.2017)

07 Nisan 2017 Cuma, 11:03:05

  • 1 Günün transfer haberleri (07.04.2017)
    1 | 19

    CİMBOM'UN HEDEFİ BALOTELLI

    Stoper mevkii için Dinamo Kiev'den Evgen Khacheridi ile anlaşan G.Saray asıl bombayı forvet transferinde patlatmaya hazırlanıyor. Cimbom'un hedefindeki isim, Nice'de adeta yeniden doğan Mario Balotelli... (Fotomaç)

  • 2 Günün transfer haberleri (07.04.2017)
    2 | 19

    KANARYA LENS İÇİN BEKLEYECEK

    Sunderland’in istediği 9 milyon Euro’yu ödemesi mümkün olmayan Fenerbahçe, diğer kulüplerin hamlelerini yakından izleyecek. İngilizler’in elinde kalırsa, bonservisi indirmek için yeniden masaya oturulacak. (Fotomaç)

  • 3 Günün transfer haberleri (07.04.2017)
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    ABOUBAKAR İÇİN 5 MİLYON EURO

    Kamerunlu yıldızın bonservisini almak için harekete geçen Beşiktaş yönetimi, sözleşmesinde 10 milyon Euro opsiyon bulunan futbolcu için 4 milyon Euro ayırdı. Yönetim ayrıca bundan sonraki maçlardaki performansa göre en fazla 5 milyon Euro’ya kadar çıkma kararı aldı. (Fanatik)

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