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Lens Fenerbahçe'de kalacak mı?

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, Ahkisar Belediyespor maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu

09 Nisan 2017 Pazar, 21:28:36 Güncelleme: 22:00:22

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe evinde konuk ettiği Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Mücadelede sarı-lacivertlilerin son golü kaydeden Jeremain Lens çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hollandalı yıldız, "Fenerbahçe'de kalacak mısın?" sorusuna şöyle cevap verdi: "Transfer konusu bana bağlı değil. Sunderland'le 2 yıl daha sözleşmem var. Yazın neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Fenerbahçe çok iyi bir kulüp ve ben burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Buradan bir veya daha uzun yıllar kalmak isterim."

Öte yandan Lens, "Türkiye'de Fenerbahçe dışında başka bir takımda oynar mısın?" sorusuna ise "Fenerbahçe'de çok mutluyum. Umarım Fenerbahçe'de devam ederim ama gelecek neler getirir bilemeyiz" şeklinde cevap verdi.

3-1 sona eren mücadeleyi de değerlendiren Lens, "Aldığımız skordan dolayı mutluyuz. En iyi maçlarımızdan biri değildi, zor bir maçtı. Özellikle ilk yarıda zorlandık" ifadelerini kullandı.

Skrtel ise “Çok önemli bir karşılaşmaydı bizim için. 3 puana ihtiyacımız vardı ve aldık. Bundan dolayı mutluyuz. En iyi performanslarımızdan biri değildi ama sezonun gidişatına, ligde bulunduğumuz pozisyona bakarsak en önemlisi alacağımız puanlardı. Bunu başardık. 3 puanı aldık, mutluyuz” diye konuştu.

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