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Aykut Kocaman: "İki takımda fazlasıyla maçı istedi"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "İki takımın da çok istediği maçın ilk yarısı tamamen bizim kontrolümüzdeydi" dedi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 22:52:02 Güncelleme: 22:55:11

Spor Toto Süper Lig'in 27. Haftasında Atiker Konyaspor deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşma sonrası Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İki takımın da beraberliği istemediğini ifade eden Aykut Kocaman, "Biz de kazanmak istiyorduk çünkü bize ciddi anlamda eşik atlatacak bir karşılaşmaydı. Hem bireysel kalitesi yüksek hem de saha içi organizasyonu iyi olan bir takımı kendi sahasında yenmeyi başarmak arka arkaya kazanılan Bursaspor, Fenerbahçe maçlarından sonra bize gerçekten ciddi anlamda iyi bir rüzgar sağlayacaktı. Bu nedenle maçı çok istiyorduk. Ayrıca Kasımpaşa'da hem bizi yakalamak hem de üstümüzdeki takımların puan kaybından yararlanarak haftayı avantajlı geçirmek istiyordu. Dolayısıyla onlar da maçı çok istedi" şeklinde konuştu.

"İLK YARI BİZİM KONTROLÜMÜZDEYDİ"
İlk yarının Konyaspor'un kontrolünde geçtiğini aktaran Kocaman, "İki takımın da çok istediği maçı ilk yarısı tamamen bizim kontrolümüzdeydi. İkinci yarı Kasımpaşa'nın çok doğal olarak seri atakları oldu. Bu bizi ne kadar bozacaktı onu kestirebilmek zordu. Maçın başından itibaren ataklarla üzerimize gelmeye başladılar. Oyuna tutunma halimiz ortadan kalktı. Beraberliği yakaladılar. Sonraki dakikalarda her iki takımda fazlasıyla maçı istedi. Atıp öne geçebilirdik, yeyip geriye düşebilirdik. Ancak her iki takımın da istemediği bir taraftan da oyunun emrettiği skor tam anlamıyla ortaya çıktı gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.

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