Başakşehir - Galatasaray maçının yazar yorumları

Galatasaray, Medipol Başakşehir'e 4-0 yenilerek ligde ikinci sırayı alma ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılabilme hedefinde yara aldı. Haftaya, 53 puanla ikinci sıradaki Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisinde giren ve rakibini yenerek aralarındaki farkı 1'e indirmeyi amaçlayan sarı-kırmızılılar, bu mağlubiyetle farkın 7 puana çıkmasını önleyemedi.

HTSPOR yazarları Başakşehir - Galatasaray maçını yorumladı:



YAKIŞMADI | GÖKHAN ZAN

Başlangıçta üç ayağı olan bir sahneye çıktı takımlar. Galatasaray için Avrupa’da ‘Düşler Ligi’ hedefini kovalamak anlamında çok kritik bir 90 dakikaydı. Başakşehir içinse zirvede Beşiktaş’la yalnız kalmak adına mutlak üç puan beklediği bir karşılaşma. Maçtan çıkacak sonuç Fenerbahçe’yi de direkt ilgilendiriyordu. Galatasaray dışında herkes istediğini aldı açıkçası. Galatasaray dün gece kazanmayı hiç hak etmedi. Ne futboluyla, ne oyuna bakış açısıyla. Görüntüsü gelecek adına üzüntü verdi. Bu formayı taşıyanlara bu futbol, bu skor hiç yakışmadı. Sürekli eleştirildiği ligde ayağına kadar gelen bu ikincilik şansını değerlendirme adına kimse elini taşın altına sokmadı.

Tudor bana göre riskli bir kadro sürdü sahaya. Adanaspor karşısında farklı galibiyeti getiren kadroya yakın bir takım çıktı sahaya. Podolski ve Sneijder’ı dışarıda bırakmış, Yasin’i forvet arkasına çekmişti. Defansın sağında Semih, ileride kanatlarda iki sprinter özellikli savunması az oyuncular. Bu kurgu Başakşehir gibi kompakt bir takım karşısında hiç işlemedi açıkçası. Ne orta sahası top yapabildi, ne ileride kanatlar çırpınabildi.

Tudor'dan ilginç sözler... “İlk dakikadan beri takımın bana verdiği enerji, sanki Nou Camp’a gelmişiz de Barcelona’ya karşı oynuyormuşuz gibiydi. Üzerimizde baskı vardı. Şampiyonlar Ligi finalinde oynamıyorsunuz, bunu anlamak zor. Devre arasında ‘Buraya Barcelona’ya karşı oynamaya gelmedik, çıkın top oynayın’ dedim ama bunu görememek beni çok üzdü."

Tudor rakibine göre değil, ezbere bir kadro oluşturmuş gibiydi bu kez. Başakşehir’in Selçuk ve Josue’ye rahat top kullanma izni tanımayacağını hesaplamalı, ileride Sneijder ya da Podolski gibi top tutabilecek, top saklayabilecek, oyuna zekasıyla yön verebilecek aynı zamanda soğuk kalabilecek bir oyuncuyu 11’de oynatmalıydı. Olmadı. Selçuk ve Josue’nin etkili rakip alana top çıkarmakta zorlandığı oyunda kanatlara iş düştü. Koca 90 dakika Galatasaray için tek pozisyon bile görmeden geçti. Kaleye tek şutu bile olmadı. Maç boyunca G.Saray sahasından çıkmakta zorlandı. Kaptırılan toplar da Başakşehir tehlikesine dönüştü.