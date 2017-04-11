Başakşehir - Galatasaray maçının yazar yorumları

Galatasaray, Medipol Başakşehir'e 4-0 yenilerek ligde ikinci sırayı alma ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılabilme hedefinde yara aldı. Haftaya, 53 puanla ikinci sıradaki Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisinde giren ve rakibini yenerek aralarındaki farkı 1'e indirmeyi amaçlayan sarı-kırmızılılar, bu mağlubiyetle farkın 7 puana çıkmasını önleyemedi.
HTSPOR yazarları Başakşehir - Galatasaray maçını yorumladı:
YAKIŞMADI | GÖKHAN ZAN
Başlangıçta üç ayağı olan bir sahneye çıktı takımlar. Galatasaray için Avrupa’da ‘Düşler Ligi’ hedefini kovalamak anlamında çok kritik bir 90 dakikaydı. Başakşehir içinse zirvede Beşiktaş’la yalnız kalmak adına mutlak üç puan beklediği bir karşılaşma. Maçtan çıkacak sonuç Fenerbahçe’yi de direkt ilgilendiriyordu. Galatasaray dışında herkes istediğini aldı açıkçası. Galatasaray dün gece kazanmayı hiç hak etmedi. Ne futboluyla, ne oyuna bakış açısıyla. Görüntüsü gelecek adına üzüntü verdi. Bu formayı taşıyanlara bu futbol, bu skor hiç yakışmadı. Sürekli eleştirildiği ligde ayağına kadar gelen bu ikincilik şansını değerlendirme adına kimse elini taşın altına sokmadı.
Tudor bana göre riskli bir kadro sürdü sahaya. Adanaspor karşısında farklı galibiyeti getiren kadroya yakın bir takım çıktı sahaya. Podolski ve Sneijder’ı dışarıda bırakmış, Yasin’i forvet arkasına çekmişti. Defansın sağında Semih, ileride kanatlarda iki sprinter özellikli savunması az oyuncular. Bu kurgu Başakşehir gibi kompakt bir takım karşısında hiç işlemedi açıkçası. Ne orta sahası top yapabildi, ne ileride kanatlar çırpınabildi.
Tudor'dan ilginç sözler... “İlk dakikadan beri takımın bana verdiği enerji, sanki Nou Camp’a gelmişiz de Barcelona’ya karşı oynuyormuşuz gibiydi. Üzerimizde baskı vardı. Şampiyonlar Ligi finalinde oynamıyorsunuz, bunu anlamak zor. Devre arasında ‘Buraya Barcelona’ya karşı oynamaya gelmedik, çıkın top oynayın’ dedim ama bunu görememek beni çok üzdü."
Tudor rakibine göre değil, ezbere bir kadro oluşturmuş gibiydi bu kez. Başakşehir’in Selçuk ve Josue’ye rahat top kullanma izni tanımayacağını hesaplamalı, ileride Sneijder ya da Podolski gibi top tutabilecek, top saklayabilecek, oyuna zekasıyla yön verebilecek aynı zamanda soğuk kalabilecek bir oyuncuyu 11’de oynatmalıydı. Olmadı. Selçuk ve Josue’nin etkili rakip alana top çıkarmakta zorlandığı oyunda kanatlara iş düştü. Koca 90 dakika Galatasaray için tek pozisyon bile görmeden geçti. Kaleye tek şutu bile olmadı. Maç boyunca G.Saray sahasından çıkmakta zorlandı. Kaptırılan toplar da Başakşehir tehlikesine dönüştü.
Emre’nin organize ettiği orta alanı hızlı geçen Avcı’nın ekibi Mossoro ve Visca ile etkili oldu. Savunmada çevre kontrolü, orta sahada top kontrolü seviyesi yerlerde sürününce devre iki farkla kapandı. Daha fazla olmasını Muslera önledi. Adebayor onun da uzanamayacağı yere vurarak klasını gösterdi. Bu tabloya ve 2-0’lık tabelaya karşın Tudor ikinci yarıya da aynı kadroyla devam etti. Değişiklik gelmeyince Galatasaray’ın futbolu da değişmedi. Değişen tek şey skor tabelası oldu. O da Başakşehir lehine. Geç kalan takviyeler düzeni çorbaya çevirdi. Ve Galatasaray bu kırılma maçından başı önde ağır bir yenilgi ile çıktı. 90 dakikaya Tudor’un oyuna bakışı, sürdüğü kadro ve geciken müdahaleleri kadar oyuncuların da isteksiz ve umursamaz tavırları da damgasını vurdu açıkçası. Galatasaray formasını sırtına geçirmiş bir oyuncunun ‘sezon bitse de gitsem’ havasında olmasını ben içime sindiremiyorum.
BU NASIL DEFANS?
Galatasaray savunması ceza alanına gelen topu içeride durduramıyorsa, dışarıda durdurabilir. Madem ki topu içeride uzaklaştırmada problemin var, hiç ceza alanına sokma. İkinci golde Caiçara, hem Bruma’nın hem Linnes’in olduğu yerde Adebayor’un kafasına topu indirdi. Ee böyle olunca Adebayor durur mu! Boy avantajıyla şık bir gole imza attı. Semih, Ahmet, Chedjou hep çaresiz, Muslera’yı ise hüzün sardı!
TUDOR FACİASI! | ERCAN TANER
1- Maçtan bir gün önce, İgor Tudor’un röportajını takip ettim... İddialı ama bana göre acayip açıklamalar yaptı..
2- “Hedef yeni sezon” sözleri, açıklamalarının flaşıydı Tudor’un...
3- Ama daha bu sezon bitmedi sayın Tudor... 24 saat sonra, Avrupa umutlarını devam ettirmek için hayati bir maça çıkacaksın!
4- Nicola Tesla gibi yeni icatlar peşinde koşan İgor Tudor ile koskoca Galatasaray, 26 dakika gol pozisyonuna giremedi...
5- Bunun sebebi basit... Josue, kesinlikle mimar bir oyuncu değil. Orta saha, daha maç başlamadan arızalıydı Galatasaray’da...
6- Yeni şeyler icat etmeyeceksin bu oyunda... Sneijder sakat değilse formasını zemine bırak, bu takımda o oynar...
7- Podolski, meslek ahlakının kitabını yazmış üst seviye bir profesyonel... Neden yedek? Sezon sonunda gidecek diye mi?
8- “Bu takımın patronu benim, haberiniz olsun!” mesajı verilecek maçlar, bu karşılaşmalar değil... Bunun sonunda hayalet gibi oynayıp ilk yarı 2 gol yersin, Sayın Tudor!
9- Semih formsuz, Chedjou SGK’ya emeklilik dilekçesini vermiş. Yasin ilk devre kayıp, Selçuk yok... Ne olacak o zaman?
10- Cevap belli... Taraftar çıldıracak... Riekerink çok eleştirildi. Yalnız, Galatasaray hiç bu kadar mahkum olmamıştı onun zamanında... Sıfır hücum!
Kıyamet koptu! Başakşehir yenilgisinin ardından G.Saray soyunma odası karıştı. Kendisini oynatmadığı için Hırvat hocaya tepki gösteren Wesley Sneijder “Senin niyetin belli” dedi. Tudor, “Burada kararları ben veririm. Herkes işine baksın” karşılığını verince taraflar birbirinin üstüne yürüdü.
11- Abdullah Avcı, her zaman olduğu gibi takımını mükemmel hazırlamış... Başakşehir’in oyun sistemi tıkır tıkır çalışıyor...
12- Bu sistemi bozmak için sadece koşmak, mücadele etmek yeterli değil... Futbol oynayacaksın Başakşehir gibi... Maraton koşmuyorsun, futbol ince oyundur...
13- Hücum oynayamayan Galatasaray’da Eren Derdiyok, “Ben niye oynuyorum acaba?” diye kendine mutlaka sormuştur...
14- Adebayor, hayatının en rahat maçını oynadı... Leblebi gibi attı golleri... Pektemek de attı, affetmedi...
15- Galatasaray’ı uzun yıllardır bu kadar kötü görmedim... Bu kadar kolay teslim olmak, parçalı Sarı-Kırmızı’ya yakışmaz..
16- Sayın Tudor bunu idrak edememiş daha, bu kesin... Edemez ise, bunu ben değil, yönetim düşünecek...
BAŞAKŞEHİR'DEN LİDERE MESAJ
— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) April 10, 2017