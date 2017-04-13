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Berlusconi Milan'ı sattı

Rossoneri Spor Yatırım Grubu, Milan'ın %99.9'unu satın alarak Serie A devini devraldı

13 Nisan 2017 Perşembe, 16:44:26 Güncelleme: 17:22:31

İtalyan devi Milan, 740 milyon Euro'luk bir anlaşma ile Çinli bir yatırım grubuna satıldı.

Avrupa futbolunun önde gelen takımlarından Milan, Çinli bir yatırım grubuna 740 milyon Euro'luk bir anlaşma ile satılırken, İtalyan ekibinin yeni başkanı ise Yong Hong Li oldu. Çinli iş adamlarının sahibi olduğu 'Rossoneri Sport Investment Lux' isimli şirket, 740 milyon Euro bedelle Berlusconi'ye ait Fininvest'ten Milan'ın haklarının yüzde 99,9'unu aldı.
Anlaşma kulübün internet sitesinden de duyurulurken, alıcıların Milan'ın finansal yapısını güçlendirecek önemli finansal yatırımlar yapma garantisi de verdiği belirtildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; kulübün efsane yöneticisi Galliani de satış sonrası yönetimden çekilecek. Yerine daha önce Inter, Napoli ve Juventus'ta yöneticilik yapan Marco Fassone geleceği iddia edilirken, Galliani'nin ise federasyon başkanı olacağı ifade edildi. Ayrıca 31 yıldır Milan yönetiminde yer alan Berlusconi'nin de görevden ayrılacağı dile getirildi.



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