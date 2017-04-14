Şenol Güneş'ten Lyon Başkanı'na cevap: "İstanbul'da böyle insan yok"

Maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Şenol Güneş, "Oyuna çok hızlı başladılar. O ara bir uyumsuzluk oldu. Gol attık, oyunu kontrol ettik. Alanları kapatmaya çalıştık. Oyun kontrolümüzde gidiyordu. Son 15 dakikada rakibin hamle yapmasına karşı orta sahayı kalabalık tutup dirençli olmaya çalıştık. Lyon, duran toplarda etkili bir takım. Tedbir almaya çalıştık. Serbest vuruştan ilk, daha sonra beklenmeyen bir hatayla 2. golü buldular" dedi.

2 maçın ilkini yaptıklarını kaydeden Güneş, "2. maçı sahamızda oynayacağız. Bu maçta da 2. golü bulabilirdik. Rakip daha olumsuz durumda golü attı ve moral buldu. Kaybettiğimiz için üzgünüz. 2. 90 dakika sahamızda oynayıp turu geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Maçtan önce yaşanan gerginliğin üzüntü verici olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Bizden veya onlardan kim yaparsa yapsın doğru değil. Daha sonra maç oynandı bitti, ama böyle bir izlenimle ayrılmak doğru değil. Seyirciler içinde yanlış yapanları seyirciler izin vermemeli. Yoksa bunların sayıları artar" uyarısında bulundu.

Eksik ve cezalı oyuncuların çokluğuyla ilgili olarak ise Şenol Güneş, "Eksikler ve cezalıları konuşmak doğru değil. Futbol 11 kişiyle oynanır. Oynayan oyuncuların yerine girenlerin eksik oynaması beni üzer. Oyuna giren oyuncunun 'ben hazırım' demesi benim için önemli. Oyuna giren her oyuncu benim için makbuldür. Cezalı ve sakat varsa eldeki isimlerle devam ederiz. Kadromuzda bir çok oyuncu var. Onlar ellerinden geleni yapacaktır. Aboubakar ve Marcelo 2. maç cezalı. Marcelo bu maçta gayet iyi oynamıştı. Bizim için önemli bir kayıp" diye konuştu.

LYON BAŞKANI'NA TOKAT GİBİ CEVAP: İSTANBUL'DA BÖYLE İNSAN YOK

Olympique Lyon Başkanı Michel Jean Aulas'ın rövanş maçıyla ilgili olarak, "İstanbul'daki rövanşın seyircisiz oynanması adaletli olur. Rövanş için endişe duyuyoruz. Futbolcuların sağlığı adına endişe duyuyoruz. UEFA gerekeni yapmalı" şeklindeki sözlerinin de sorulması üzerine ise Şenol Güneş, şöyle yanıt verdi:

"Olay burada oldu, İstanbul'da olmadı. Burada en büyük yanlış, tribünlerin kullanılma şekli zaten. Çok büyük bir olay olduğunu düşünmüyorum, atılanlardan rahatsız olanlar sahanın içine girdi. Herkese mal etmemek lazım. Başkan öyle düşünüyorsa yanlış düşünüyor. Körüklüyorsun. Biz yanlıştan dönmek istiyoruz, siz yanlışı sürdürüyorsunuz. Biz, burdaki olumsuzluğu Fransızlara maletmek istemiyoruz. İstanbul'da böyle insan yok. Yanlışın düzeltilmesini isteriz. Bunu doğru bulmam, katılmam da. Hakeme de, onların antrenörüne de söyledim, beraber çıkalım sahaya dedim. Başkan öyle diyorsa yanlışı körüklüyor. Biri bir şey atmışsa, atanı da yanlış bulurum. Provokasyon yapıp attıranı da yanlış bulurum. Lyon'un Roma maçını da izledim, kornerlerde yabancı madde atıldı. Bizim stadımızda bunlar olmadı, İstanbul'da öyle insan yok.

Ev sahibi onlar, bileti alan onlar. Kornerde atılanlar var, oyuncu kendini yere atsa, iş bitti. Daha yapıcı olmak lazım."