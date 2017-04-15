Nice 57 yıl sonra tarih yazdı! En son Fenerbahçe'yi elemişlerdi!

Mütevazi kadrosuna rağmen bu sezon şampiyonluk parolasıyla sahaya çıkan Nice, Allianz Riviera'da ligde kalma mücadelesi veren Nancy takımını konuk etti.

Nancy, 26. dakikada Junior Dale'nin golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen skor üstünlüğünü koruyamadı. Ataklarını sıklaştıran Nice, 35. dakikada Mickael Le Bihan, biri penaltıdan olmak üzere 51 ve 84. dakikalarda Jean Michael Seri'nin golleriyle rakibini 3-1 yenerek mücadeleden 3 puanla ayrıldı.

Maç fazlasıyla puanını 73'e çıkaran Nice, 74 puanlı Monaco ve Paris Saint-Germain'in ardından şampiyonluk mücadelesini sürdürdü. Ligde 4'üncü sırada yer alan Olympique Lyon'un 54 puanı bulunması nedeniyle Nice, ligde ilk 3'e girmeyi garantileyerek gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi vizesi aldı.

FENERBAHÇE'Yİ 3 MAÇ SONUNDA ELEMİŞTİ

Fransa temsilcisi, Avrupa arenasında son olarak 1959-60 sezonunda o zamanki adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası'nda mücadele etmişti.

O sezonki eleme turunda İrlanda Cumhuriyeti temsilcisi Shamrock Rovers'ı eleyen Nice, son 16 turunda ise Fenerbahçe ile eşleşmişti.

Sarı lacivertli takım, ilk maçta konuk ettiği Fransa temsilcisini Can Bartu ve Şeref Has'ın golleriyle 2-1 yenerken, deplasmanda ise aynı skorla yenilmişti. Bunun üzerine iki takım arasında kurallar gereği bir play-off maçı daha yapılmış ve Nice, bu karşılaşmayı 5-1 kazanarak çeyrek finale kalmıştı.

Fransa ekibi, bu turda İspanya'nın köklü kulüplerinden Real Madrid'i ilk maçta 3-2 mağlup etmesine rağmen rövanşı 4-0 kaybederek turnuvaya veda etmişti.