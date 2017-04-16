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Yusuf Yazıcı bonservis bedeli 10 milyon Euro
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Trabzonspor, Yusuf Yazıcı için 10 milyon Euro istiyor

Bordo-mavililer, Avrupa devlerinin radarındaki genç yıldızın bonservis bedelini belirledi

16 Nisan 2017 Pazar, 15:45:47 Güncelleme: 15:55:52

Trabzonspor, Mehmet Ekici'nin kadro dışı kalması sonrası şans bulup yaptığı harika işlerle dikkatleri çeken ve kısa sürede takımın en önemli isimlerinden biri haline Yusuf Yazıcı için isteyeceği ücreti belirledi.

Sabah'ın haberine göre Manchester United ve Borussia Dortmund tarafından takip edilen Yusuf için teklif gelmesi halinde 10 milyon € istemeyi planlıyor.

Yusuf'un Türkiye Kupası ve ligde forma bulduğu 15 maçta 5 gol, 9 asiste imza atıp hem oyunu hem skorborda etkisiyle parladı.

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