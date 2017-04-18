Igor Tudor derbiyi kaybederse gidiyor

Bu sezon ligde büyük bir hayal kırıklığı yaşayan G.Saray’da, adeta kader haftası geldi çattı...

Şampiyonluk mücadelesi verirken teknik direktör değişikliğine giderek bir anda ligde 4. sıraya kadar gerileyen Sarı- Kırmızılılar’da, pazar günü oynanacak F.Bahçe derbisi, İgor Tudor’un da kaderini çizecek. 4-0’lık M.Başakşehir yenilgisinin ardından TT Arena’da oynanacak derbide de mağlup olunması halinde büyük umutlarla göreve getirilen Hırvat hocayla büyük ihtimalle gelecek sezon yola devam edilmeyecek. Olası bir kötü sonuçta taraftar nezdinde de kredisini bitirecek genç antrenörün yerine yeni bir hoca arayışına başlayacak olan yönetim, Tudor’un isteğiyle başlatılan tüm transfer harekatını da askıya alacak. Derbiden zafer çıkmazsa, en çok da sürekli istifaya davet edilen başkan Dursun Özbek ve yönetimi zorda kalacak. Değişim isteyen camianın yönetime erken seçim baskısı da artacak.

KADERİ ELİNDE

M.Başakşehir maçında çıkardığı 11’le tepki toplayan İgor Tudor, derbiyi kazanması halinde ise yeniden camianın gözüne girecek ve gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başlayacak. Yönetim de rahat bir nefes alıp, yeni sezon öncesi oluşan baskıyı üzerinden atmış olacak.

İDDAA’NIN FAVORISI GALATASARAY

Süper Lig’in 28. haftasında oynanacak G.Saray-F.Bahçe derbisinin ‘İddaa’ oranları açıklandı. TT Arena’da karşılaşacak ezeli rakiplerin kıyasıya mücadelesinde favori 2.10 oranla G.Saray olarak gösterildi. F.Bahçe’nin galibiyetine 2.45 veren İddaa, beraberliği ise 3.10 olarak belirledi.

HABERTÜRK SPOR / ERHAN TELLİ