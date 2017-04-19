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Fikret Orman: Cezanın tahkimden döneceğine inanıyorum

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde siyah-beyazlı takımın Fransa'nın Olympique Lyon ekibiyle yaptığı ilk maçta yaşanan olaylar nedeniyle, UEFA Disiplin Kurulunun kulübe verdiği cezaya itiraz edeceklerini söyledi

19 Nisan 2017 Çarşamba, 22:25:44 Güncelleme: 22:30:20

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Beşiktaş'ın, yarın Olimpique Lyon ile oynayacağı rövanş maçı öncesi takımın son antrenmanını izleyen Orman moralinin bozuk olmadığını belirterek, "Tahkimdeki savunmaya bizzat gideceğim ve savunma yapacağım. UEFA'nın verdiği karardan dolayı moralim bozuk değil. Cezanın tahkimden döneceğine inanıyorum." diye konuştu.

Beşiktaşlı taraftarların dikkatli olması gerektiğini dile getiren Orman, "Ben bilete 10 lira zam yapıyorum, 400 bin lira kazanıyorum. Sonra o parayı UEFA alıyor. Olacak iş değil. Taraftarlarımızın daha dikkatli olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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