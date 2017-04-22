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FUTBOL

Lyon maçının ardından Beşiktaş'ta büyük üzüntü

22 Nisan 2017 Cumartesi, 10:18:47

  • 1 Lyon maçının ardından Beşiktaş'ta büyük üzüntü
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    HABERTÜRK SPOR

    Lyon’a penaltılarla elenip yarı final şansını kaçıran Beşiktaş’ta maç sonrası başkan Fikret Orman ve yöneticiler adeta kahroldular.

  • 2 Lyon maçının ardından Beşiktaş'ta büyük üzüntü
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    Karşılaşma sonrası Hakan Kalkavan, Umut Güner, Şafak Yazıcığlu, Ahmet Ürkmezgil ve Hakan Özköse gibi isimlerle dertleşen başkan Orman’ın şunları söylediği öğrenildi:

  • 3 Lyon maçının ardından Beşiktaş'ta büyük üzüntü
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    “Beni en çok üzen buraya kadar getir, penaltılarla elen. Maç içinde yenilseydik bu kadar üzülmezdim.”

  • 4 Lyon maçının ardından Beşiktaş'ta büyük üzüntü
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    Siyah-Beyazlılar’ın Avrupa Ligi’ndeki kura çekimlerine katılan dış ilişkiler sorumlusu Erdal Torunoğulları yarı finalden o kadar emindi ki İsviçre’nin Nyon kentinde dün düzenlenen kura çekimine katılmak için uçak biletini bile önceden almıştı.

  • 5 Lyon maçının ardından Beşiktaş'ta büyük üzüntü
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    Ancak turun kaybedilmesi sonrası Torunoğulları da hem tüm rezervasyonlarını iptal etti hem de locasında hüngür hüngür ağladı.

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