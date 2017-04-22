Göksel Gümüşdağ: Özür diliyorum

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ben, yönetim kurulu arkadaşlarım ve hocamız, bir "kolej takımı" olma ruhunu, sportif başarıdan daha fazla önemseriz. Bu akşam Rize´de maçtan sonra oyuncularımızın bazılarının basın mensubu arkadaşlarımızla yaşadığı kısa da olsa tatsız münakaşa bu yüzden beni derinden üzdü.

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Olaydan etkilenen basın mensubu dostlarımızdan samimiyetle özür diliyorum.Biz gerekli konuşmaları aile içinde tabi ki yapacağız. Fakat taraftarlarımızın içine sızan, taşkınlıkları ve küfürleri ile bu provokasyonu yaratıp bu son derece kritik süreçte bizlere böyle bir sınav yaşatan düşmanlarımızın da yakın takipçileri olacağız. Bunun da bilinmesini istiyorum"