MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ
22 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Göksel Gümüşdağ Medipol Başakşehir
FUTBOL

Göksel Gümüşdağ: Özür diliyorum

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yayımladı

22 Nisan 2017 Cumartesi, 21:14:52 Güncelleme: 21:48:31

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ben, yönetim kurulu arkadaşlarım ve hocamız, bir "kolej takımı" olma ruhunu, sportif başarıdan daha fazla önemseriz. Bu akşam Rize´de maçtan sonra oyuncularımızın bazılarının basın mensubu arkadaşlarımızla yaşadığı kısa da olsa tatsız münakaşa bu yüzden beni derinden üzdü.



Olaydan etkilenen basın mensubu dostlarımızdan samimiyetle özür diliyorum.

Biz gerekli konuşmaları aile içinde tabi ki yapacağız. Fakat taraftarlarımızın içine sızan, taşkınlıkları ve küfürleri ile bu provokasyonu yaratıp bu son derece kritik süreçte bizlere böyle bir sınav yaşatan düşmanlarımızın da yakın takipçileri olacağız. Bunun da bilinmesini istiyorum"

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Çaykur Rizespor: 3 - Başakşehir: 3 | MAÇ SONUCU
FUTBOL

Yok böyle maç!
TSYD'den Başakşehirli futbolculara kınama
FUTBOL

"Olayın takipçisi olacağız"
Mustafa Saral: Beşiktaş final maçımız olacaktır
FUTBOL

"Beşiktaş final maçı"
Türkiye Kupası'nda yarı final programı açıklandı
FUTBOL

Türkiye Kupası'nda yarı final programı açıklandı