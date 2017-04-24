Beşiktaş şampiyonluğa gidiyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında evinde Adanaspor'u 3-2 yenerek şampiyonluk mücadelesinde büyük bir avantaj yakaladı.

Medipol Başakşehir'in Çaykur Rizespor ile deplasmanda 3-3 berabere kalmasıyla puan farkını 7'e çıkarma hedefiyle Adanaspor'u konuk eden lider siyah-beyazlı ekip, zorlandığı karşılaşmayı kazanmasını bildi. UEFA Avrupa Ligi'nde Olympique Lyon ile yaptığı ve uzatmalara giden karşılaşmanın ardından Adanaspor karşısına çıkan siyah-beyazlı ekipte oyuncuların yorgun olduğu gözlendi. Beşiktaş, iki kez öne geçmesine rağmen rakibin beraberliği sağlamasını önleyemedi. Siyah-beyazlı ekip, 80. dakikada Tosic'in golüyle karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Bu sonuçla puanını 64'e çıkaran Beşiktaş, 57 puanda bulunan Medipol Başakşehir ile aradaki farkı 7'ye çıkardı. Siyah-beyazlı ekip, 29. haftada 30 Nisan Pazar günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak.

ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET

Beşiktaş, bu sonuçla ligde üst üste 3. galibiyetini aldı.

Deplasmanda Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı takım, daha sonra yaptığı 3 karşılaşmada 9 puan topladı. Gençlerbirliği'ni evinde 3-0 yenen ve Trabzonspor'u deplasmanda 4-3 mağlup eden Beşiktaş, Adanaspor'a da sahasında 3-2 üstünlük sağladı.

Beşiktaş, bu 3 maçta toplam 10 gol atmayı başardı.

ABOUBAKAR'DAN 8. LİG GOLÜ

Beşiktaş'ın ilk golünü kaydeden Vincent Aboubakar, ligdeki 8. golüne ulaştı.

Trabzonspor mücadelesinde de fileleri havalandıran Aboubakar, ligin ilk yarısında olduğu gibi Adanaspor karşısında bir kez daha gol sevinci yaşadı.

TALISCA'DAN GOLLERE DEVAM

Siyah-beyazlı takımın son maçlardaki formda ismi Anderson Talisca, gol serisini Adanaspor karşısında da sürdürdü.

Brezilyalı oyuncu takımının son 5 resmi maçında 5. kez fileleri havalandırdı. Süper Lig'de Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Adanaspor maçlarında birer kez bu sevinci yaşayan Talisca, İstanbul'daki Olympique Lyon karşılaşmasında 2 gol kaydetti.

Ligde 10. gole ulaşan Anderson Talisca, kupada bir ve Avrupa'da 3 olmak üzere siyah-beyazlı formayla 14 gole erişti.

TOLGAY ARSLAN'DAN İKİ ASİST

Beşiktaş'ta ilk 11'de görev alan Tolgay Arslan, orta sahada başarılı bir performans sergiledi.

Takımını hücumlarda iyi organize eden Tolgay, Aboubakar ve Talisca'nın gollerinde asistleri yapan oyuncu oldu.

HUTCHINSON'IN YERİNE QUARESMA

Maçın ilk yarısının 1-1 berabere bitmesinin ardından siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, ikinci yarıya dönük ilk hamlesini Atiba Hutchinson'ın yerine Ricardo Quaresma'yı alarak yaptı.

Beşiktaş'ın en istikrarlı futbolcusu olarak dikkati çeken ve sarı kart sınırında bulunan Hutchinson, kart görmeyerek Medipol Başakşehir maçında oynama fırsatı yakaladı.

Atiba Hutchinson'ın yerine oyuna dahil olan Quaresma ise takımının 3. golünde pası veren isim oldu.

TOSIC'İN İLK GOLÜ

Takımını 3. kez öne geçiren golü atan Dusko Tosic, siyah-beyazlı formayla bir ilki yaşadı.

Gençlerbirliği formasıyla iki kez gol sevinci yaşayan ve geçen sezon siyah-beyazlı takıma transfer olan Tosic, 2 sezonluk Beşiktaş kariyerinde ilk kez gol atma başarısı gösterdi. Tosic, maç sonunda taraftarlara üçlü çektirdi.

Beşiktaş'ta iki sezonda kendi kalesine üç gol atma şansızlığı yaşayan Tosic, bu sefer rakip fileleri havalandırmayı başardı.

SAVUNMADA SIKINTI YAŞADI

Beşiktaş, son maçlarda olduğu gibi lig sonuncusu Adanaspor karşısında da savunmada sıkıntı yaşadı.

Rakibin 2 golüne engel olamayan siyah-beyazlı ekip, son 4 resmi maçta 8. golünü yedi. Beşiktaş, bu süreçte Trabzonspor maçında 3, iki Olympique Lyon mücadelesinde 3 ve Adanaspor karşısında da 2 golü kalesinde gördü.

AYNI ANDA İKİ OFSAYT

Maçın 36. dakikasında her iki takımın yarı sahasında aynı anda ofsayt pozisyonu yaşandı.

Beşiktaş'ın atağında Tolgay Arslan ofsaytta kalırken, Adanaspor'un uzaklaştırdığı topla buluşmak isteyen bir konuk ekip oyuncusu da aynı durumla karşılaştı. Maçın hakemi Halil Umut Meler, bu pozisyonda Beşiktaş lehine ofsayt kararı verdi.

TARAFTARLARIN BÜYÜK SEVİNCİ

Siyah-beyazlı taraftarlar, galibiyeti büyük bir sevinçle kutladı.

Şampiyonluğa biraz daha yaklaşan oyuncularını tribüne çağıran taraftarlar, teknik direktör Şenol Güneş'e de sevgi gösterisinde bulundu.

Taraftarlar ayrıca Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a tezahüratlarla göndermede bulundu.

ADANASPOR'UN UMUTLARI TÜKENİYOR

Lider Beşiktaş karşısında iki kez beraberliği sağlayan lig sonuncusu Adanaspor, 20 puanda kaldı.

Süper Lig'de 18. kez mağlup olan Adanaspor ile 17. sıradaki Çaykur Rizespor arasındaki puan farkı 4'e çıktı.