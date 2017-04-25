TFF'den Rajtoral kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral'ın vefatı nedeni ile 25 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası ve tüm lig müsabakalarından önce 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak.

Ayrıca dileyen kulüplerimizin futbolcuları maçlarda siyah kol bandı takabilecek. Frantisek Rajtoral'ın hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntümüzü bir kez daha belirtir; ailesi, Gaziantepspor camiası ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.