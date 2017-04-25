DİĞER HABERLERİ
25 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Frantisek Rajtoral
FUTBOL

TFF'den Rajtoral kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu, intihar eden Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral için kupa ve lig maçları öncesi saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı

25 Nisan 2017 Salı, 13:10:21 Güncelleme: 13:14:31

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral'ın vefatı nedeni ile 25 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası ve tüm lig müsabakalarından önce 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak.

Ayrıca dileyen kulüplerimizin futbolcuları maçlarda siyah kol bandı takabilecek. Frantisek Rajtoral'ın hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntümüzü bir kez daha belirtir; ailesi, Gaziantepspor camiası ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İntihar eden Rajtoral'ın hastalığı ortaya çıktı!
FUTBOL

Rajtoral'ın kız arkadaşından ilk açıklama!
Fatih Altaylı'dan Başakşehirli oyunculara: "Bunları her yerden atmak lazım, adam değiller"
DİĞER

"Bunları her yerden atmak lazım, adam değiller"
Ünlülerin Instagram paylaşımları
ŞİPŞAK

İşte Bengü'nün sevgilisi
Seren Serengil, Ebru Şallı'ya ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğraf hakkında konuştu
ŞİPŞAK

"Benim yanımda da soyunduğu için net biliyorum"