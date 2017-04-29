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Dersimspor - Çatalcaspor
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Dersimspor - Çatalcaspor maçına terör engeli

Spor Toto 3. Lig 2. Grup'taki Dersimspor-Çatalcaspor maçı, Tunceli-Elazığ kara yolundaki patlayıcı nedeniyle konuk takımın geç kalması üzerine tatil edildi

29 Nisan 2017 Cumartesi, 20:19:13 Güncelleme: 20:21:29

Edinilen bilgilere göre, karşılaşma için Elazığ'dan Tunceli'ye gelmek üzere yola çıkan Çatalcaspor kafilesi, Tunceli-Elazığ kara yolu üzerindeki Til Köprüsü altına tuzaklanan el yapımı patlayıcı nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılan yolda beklemek zorunda kaldı.

Yolun yeniden trafiğe açılmasıyla kente hareket eden Çatalcaspor kafilesi, yaklaşık bir saat süren patlayıcı imha çalışması nedeniyle Dersimspor ile deplasmanda oynayacakları karşılaşmaya gecikti.

Federasyon yetkilileri, konuk ekibin geçerli bir nedenle müsabakaya geç kalması nedeniyle, maçın tatil edilmesine karar verdi.

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