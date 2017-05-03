Monaco 0 - Juventus 2 | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşmasında Monaco, evinde İtalyan devi Juventus'u ağırladı. Dakika 24'te Higuain ile öne geçen Juventus, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da baskılarını sürdüren Juventus, dakika 59'da bir kere daha Higuain'le golü bularak skoru 2-0'a getirdi. Kalan dakikalarda gol olmayınca, Juventus deplasmanda Monaco'yu 2-0 mağlup ederek İtalya'ya avantajla döndü.

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MONACO: 0 - JUVENTUS: 2 - (24' ve 59' Higuain)



STAT: Louis II

SAAT: 19.45

HAKEM: Mateu Lahoz

YAYIN: Tivibu Spor 2

MONACO: Subasic, Fabinho, Glik, Jemerson, Sidibe, Dirar, Bakayoko, Silva, Lemar, Mbappe, Falcao

YEDEKLER: De Sanctis, Toure, Raggi, Jorge, Cardona, Moutinho, Germain

TEKNİK DİREKTÖR: Leonardo Jardim



JUVENTUS: Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Dani Alves, Pjanic, Marchisio, Alex Sandro, Dybala, Mandzukic, Higuain

YEDEKLER: Neto, Lichtsteiner, Benatia, Asamoah, Rincon, Lemina, Cuadrado

TEKNİK DİREKTÖR: Massimiliano Allegri

İKİ TAKIM YARI FİNALE NASIL GELDİ?

MONACO

Monaco Şampiyonlar Ligi'ne E Grubu'nda başladı. Fransız temsilcisi Bayer Leverkusen, Tottenham ve CSKA Moskova'nın bulunduğu grupta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 11 puan topladı. Monaco bu performansıyla ikinci tura lider olarak yükseldi.

İkinci turda Manchester City ile eşleşen Fransız ekibi ilk maçı 5-3 kaybetmesine rağmen evindeki maçı 3-1 kazanarak tur atladı. Monaco çeyrek finalde karşılaştığı Borussia Dortmund'u ise deplasmanda 3-2 ve evinde 3-1'lik skorlarla yenerek yarı finale geldi.

JUVENTUS

İtalyan devi Juventus ise turnuvaya H Grubu'nda başladı. Sevilla, Lyon ve Dinamo Zagreb ile aynı grupta yer alan Juventus grubu 4 galibiyet, 2 beraberlikle namağlup tamamladı ve lider olarak son 16 turuna yükseldi.

Son 16 turunda Porto ile eşleşen Juventus deplasmanda 2-0, evinde ise 1-0 galip gelerek son 8'e kaldı. Çeyrek finalde ise kupanın favorilerinden Barcelona ile karşılaşan İtalyanlar, 3-0 ve 0-0'lık sonuçlarla yarı finale adını yazdırdı.