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Celta Vigo - Manchester United
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Celta Vigo - Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi yarı final maçında Celta Vigo, evinde Manchester United'i konuk ediyor. Peki Celta Vigo - Manchester United maçı hangi kanalda yayınlanacak? Maç saat kaçta başlayacak?

04 Mayıs 2017 Perşembe, 19:17:14 Güncelleme: 19:25:16

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk mücadelesinde İspanyol ekibi Celta Vigo, evinde ingiliz devi Manchester United'i ağırlayacak. İki takım da yarı final rövanş maçı çin avantaj arayacak. Peki Celta Vigo - Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta?

CELTA VİGO - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Estadio de Balaidos'ta oynanacak karşılaşma Türkiye saati ile 22:05'te başlayacak. Rus hakem Sergei Karasev'in yöneteceği ve Anton Averianov ve Tikhon Kalugin'in yardımcılıklarını yapacağı maç, Tivibu Spor 2 ve TRT 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

CELVA VİGO - MANCHESTER UNITED İSTATİSTİKLER

● İki takım Avrupa organizasyonlarında ilk defa karşılaşacak.

● Manchester United, tarihi boyunca UEFA Kupası/Avrupa Ligi'nde finale yükselemedi. ManU'ın kazanamadığı tek major kupa bu.

● Celta Vigo da tarihi boyunca hiç finale yükselemedi, şimdiye kadar üç kere çeyrek finalde elendi.

● Manchester United, sekiz maçtır yenilmiyor.

● Manchester United, Avrupa kupalarında grup aşamasının ardından İspanya takımlarıyla oynadığı son 6 maçı da kazanamadı.

● Celta Vigo, oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

● Manchester United, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

● Celta Vigo, oynadığı son 5 maçta 5 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü.

● Manchester United, oynadığı son 5 maçta rakip kaleye 7 gol gönderdi, 2 gol yedi.

● Celta Vigo, evinde oynadığı son maçta Athletic Bilbao'ya 3-0 kaybetti.

● Manchester United, deplasmanda oynadığı son maçta Manchester City ile 0-0 berabere kaldı.

MUHTEMEL KADROLAR

Celta Vigo: Sergio Alvarez, Andreu Fontas, Gustavo Cabral, Hugo Mallo, Johny Castro, Daniel Wass, Nemanja Radoja, Pedro Hernandez, Pione Sisto, Iago Aspas ve John Guidetti

Manchester United: Sergio Romero, Eric Bailly, Matteo Darmian, Ander Herrera, Antonio Valencia, Ashley Young, Henrikh Mkhitaryan, Michael Carrick, Paul Pogba, Anthony Martial ve Marcus Rashford

SAKATLAR/CEZALILAR

Celta Vigo

● Guiseppe Rossi, Carles Planas ve Ruben Blanco

Manchester United

● Zlatan Ibrahimovic, Marcos Rojo ve Luke Shaw

EN GOLCÜ İSİMLER

Celta Vigo

● Iago Aspas: 5 gol

● John Guidetti: 4 gol

● Fabian Orellana: 2 gol

Manchester United

● Zlatan Ibrahimovic: 5 gol

● Henrikh Mkhitaryan: 5 gol

● Jesse Lingard: 2 gol

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