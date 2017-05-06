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FUTBOL

Fenerbahçe'de Van der Wiel depremi

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 12:30:54

  • 1 Fenerbahçe'de Van der Wiel depremi
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    Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de yaşanan Van der Wiel krizi bir süredir basında yazılıp çiziliyor... 

     

  • 2 Fenerbahçe'de Van der Wiel depremi
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    Yaşananlarla ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Son olarak Takvim'in iddiası ise şöyle.

  • 3 Fenerbahçe'de Van der Wiel depremi
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    Van der Wiel, derbiye birkaç gün kala Advocaat ve idari menajer Hasan Çetinkaya'ya, "Motivasyonumu kaybettim. Gitmek istiyorum ama paramı da bırakmam. Ama pazarlık yapabiliriz" dedi. 

  • 4 Fenerbahçe'de Van der Wiel depremi
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    Advocaat ise bu karşılık "Böyle bir şeyi kabul etmem. Çıkıp oynayacaksın" yanıtını verdi. 

  • 5 Fenerbahçe'de Van der Wiel depremi
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    Ardından Hasan Çetinkaya olayı yönetime taşıdı. 

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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