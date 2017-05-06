Fenerbahçe'de Van der Wiel depremi

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de yaşanan Van der Wiel krizi bir süredir basında yazılıp çiziliyor...
Yaşananlarla ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Son olarak Takvim'in iddiası ise şöyle.
Van der Wiel, derbiye birkaç gün kala Advocaat ve idari menajer Hasan Çetinkaya'ya, "Motivasyonumu kaybettim. Gitmek istiyorum ama paramı da bırakmam. Ama pazarlık yapabiliriz" dedi.
Advocaat ise bu karşılık "Böyle bir şeyi kabul etmem. Çıkıp oynayacaksın" yanıtını verdi.
Ardından Hasan Çetinkaya olayı yönetime taşıdı.