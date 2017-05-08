Emin Özkurt açıkladı! Aziz Yıldırım'ın başkanlığı bitiyor mu?

Habertürk TV'de yayınlanan "Gün Ortası" programına konuk olan Spor Hukukçusu Emin Özkurt, Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat atan Aziz Yıldırım'ın 6222 sayılı kanun çerçevesinde ceza alması durumunda başkanlığının düşmeyeceğini ancak ceza süresi içinde yetkilerine kısıtlama geleceğini söyledi.

İşte Emin Özkurt'un açıklaması...

"Bu iş hem spor hem de ceza hukukunu ilgilendiren bir durum. Sadece sportif disiplin yargılamasıyla kalmayacak bir durum. Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör darp raporuyla birlikte şikayetçi olmuş. Şikayetin temelinde de kasten yaralama suçundan dolayı cezai yaptırım talebi var. Kamera kayıtları da tokatın atıldığını gösterdiği için tanıkların ifadelerini başvuracak. Kuvvetle muhtemeldir ki savcılık bir iddianame düzenleyip bu olayın yargılanmasına geçilecek.

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi ile ilgili bir kanun var. O kanunun maddesine göre şahıs şikayetçi olmasa dahil bir soruşturma açılacaktı. Burada Aziz Yıldırım'la ilgili hukuki bir sonuç doğabilir. Yargılama neticesinde müsabakadan men kararı verilebilir. Eğer bu olursa yine aynı maddenin 10. fıkrasına göre Aziz Yıldırım'ın başkanlık yetkilerini kullanması kısıtlanabilir.

Spor Bakanlığı olayı her yönüyle araştırması için bir müfettiş aramış durumda. İşin öneminden dolayı bu yapılmış. Türkiye Basketbol Federasyonu kendi disiplin sürecini işletecek. Ama bakanlığın devreye girmesi, bu konunun sadece federasyona bırakılamayacak kadar önemli olduğunu gösteren bir gelişme. Bakanlığın inceleme sonucu çıkaracağı rapor 6222 sayılı yasa çerçevesinde söz konusu kişilerin ceza almasında etkili olur.

Aziz Yıldırım ceza alırsa başkanlığı bırakmak zorunda kalmaz. Aldığı ceza süresi boyunca başkanlık yetkilerini kullanma kısıtlaması getirir. Kulüp adına imza atamaz. Yetkilerini devreder. Fenerbahçe Spor Kulübü, Dernekler Kanunu'na tabii olduğu için doğrudan doğruya seyirden men gelse bile artık başkan olamayacak gibi bir yorum yapmak doğru olamaz. O kararı dernek üyeleri verir.

Aziz Yıldırım'ın tahrik iddialarının hepsi soruşturma çerçevesinde. Şu an net olan şey kamera kayıtları. Onlar da fiili bir eylemin olduğunu gösteriyor. Bu eylemin altında yatan sebepler her ne olursa olsun tokadı haklı çıkarır mı bunu kamuoyu ve disiplin kurulları takdir edecek. Ben burada herhangi bir hafifletici sebebin hukuken bulunabileceğini düşünmüyorum.

Bir kişinin bir başka kişi tarafından darp edilmesi ceza kanununa göre "kasten yaralama" fiiline denk gelir. Bu maddeye göre kişi mahkum olursa 1-3 yıl arası hapis cezası söz konusu oluyor."