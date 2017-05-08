Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat atması olayıyla ilgili Eyigüngör'ün şikayeti üzerine Yıldırım hakkında “Kasten yaralama” suçundan soruşturma başlatıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre; Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Final Serisi ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında oynanan maç öncesinde Aziz Yıldırım, Işık Eyigüngör'ün üzerine yürüyerek tokat attı. Görüntülere yansıyan olay üzerine; Eyigüngör, Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı.

Daha sonra Kadıköy Rıhtım Karakolu'na giden Işık Eyigüngör, Aziz Yıldırım'dan şikayetçi oldu. Eyigüngör'ün başvurusu üzerine emniyet yetkilileri nöbetçi savcılığa konuyla ilgili bilgi verdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin Aziz Yıldırım hakkında "kasten yaralama" suçundan soruşturma başlattı.