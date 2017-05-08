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Aziz Yıldırım
BASKETBOL

Aziz Yıldırım hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında, basketbol maçında tokat attığı Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'ün şikayeti üzerine, "Kasten yaralama" suçundan soruşturma başlattı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:35:12 Güncelleme: 13:19:04

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat atması olayıyla ilgili Eyigüngör'ün şikayeti üzerine Yıldırım hakkında “Kasten yaralama” suçundan soruşturma başlatıldı.  

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre; Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Final Serisi ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında oynanan maç öncesinde Aziz Yıldırım, Işık Eyigüngör'ün üzerine yürüyerek tokat attı.  Görüntülere yansıyan olay üzerine; Eyigüngör, Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı.

Daha sonra Kadıköy Rıhtım Karakolu'na giden Işık Eyigüngör, Aziz Yıldırım'dan şikayetçi oldu. Eyigüngör'ün başvurusu üzerine emniyet yetkilileri nöbetçi savcılığa konuyla ilgili bilgi verdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin Aziz Yıldırım hakkında "kasten yaralama" suçundan soruşturma başlattı.

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YORUMLAR 9
  • Misafir 3 dakika önce
    utanmaz bir adamsın aziz yıldırım
  • Misafir 17 dakika önce
    Başkanım seni çok seviyoruzzzz.Hep yanındayız
  • Misafir 23 dakika önce
    kasten adam yaralama dediğin en azından 2 3 ay hapis cezası alması gerekir.. içeri atabilecekler mi..?? ayrıca. ü futbolculara veya yöneticilere ne ara dokunulmazlık geldi khk ilemi..?? Rize'de futbolcular gazetecileri darp etti hani bunun cezası neden gözaltına alınmadılar..??
  • Misafir 24 dakika önce
    Ne büyük terbiyesizlik! Kazanırsın da kaybedersin de tokat atmak ne ?
  • Misafir 26 dakika önce
    yorumlara bakınca fenerin taraftarlarının ne denli insanlar oldugu belli oluyor. Şiddet kim yaparsa yapsın desteklenemez!
  • Misafir 30 dakika önce
    haketmişki atmış
  • Misafir 38 dakika önce
    siddet cozum degil ama aziz yildirim haklidir
  • Misafir 42 dakika önce
    Eline sağlık baskan
  • Misafir 48 dakika önce
    Aziz başkan işini bilir
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