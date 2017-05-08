Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat atması olayıyla ilgili Eyigüngör'ün şikayeti üzerine Yıldırım hakkında “Kasten yaralama” suçundan soruşturma başlatıldı.
Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre; Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Final Serisi ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında oynanan maç öncesinde Aziz Yıldırım, Işık Eyigüngör'ün üzerine yürüyerek tokat attı. Görüntülere yansıyan olay üzerine; Eyigüngör, Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı.
Daha sonra Kadıköy Rıhtım Karakolu'na giden Işık Eyigüngör, Aziz Yıldırım'dan şikayetçi oldu. Eyigüngör'ün başvurusu üzerine emniyet yetkilileri nöbetçi savcılığa konuyla ilgili bilgi verdi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin Aziz Yıldırım hakkında "kasten yaralama" suçundan soruşturma başlattı.
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Misafir 3 dakika önceutanmaz bir adamsın aziz yıldırım00
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Misafir 17 dakika önceBaşkanım seni çok seviyoruzzzz.Hep yanındayız00
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Misafir 23 dakika öncekasten adam yaralama dediğin en azından 2 3 ay hapis cezası alması gerekir.. içeri atabilecekler mi..?? ayrıca. ü futbolculara veya yöneticilere ne ara dokunulmazlık geldi khk ilemi..?? Rize'de futbolcular gazetecileri darp etti hani bunun cezası neden gözaltına alınmadılar..??00
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Misafir 24 dakika önceNe büyük terbiyesizlik! Kazanırsın da kaybedersin de tokat atmak ne ?00
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Misafir 26 dakika önceyorumlara bakınca fenerin taraftarlarının ne denli insanlar oldugu belli oluyor. Şiddet kim yaparsa yapsın desteklenemez!00
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Misafir 30 dakika öncehaketmişki atmış00
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Misafir 38 dakika öncesiddet cozum degil ama aziz yildirim haklidir00
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Misafir 42 dakika önceEline sağlık baskan021
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Misafir 48 dakika önceAziz başkan işini bilir018