Türkiye 2.Lig Play Off Çeyrek Final Beyaz Grup karşılaşmasında BB Erzurumspor, evinde Kocaeli Birlikspor'u konuk ediyor. Peki BB Erzurumspor - Kocaeli Birlikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BB ERZURUMSPOR - KOCAELİ BİRLİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Mustafa İlker Coşkun yönetecek. Coşkun'a Engin Erdem ve Önder Yılmaz yardımcılık yapacak. Saat 16:00'da başlayacak olan karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağına dair bir bilgi bulunmamaktadır.

● BB Erzurumspor, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

● Kocaeli Birlikspor, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

● BB Erzurumspor, oynadığı son 5 maçta 5 gol attı, kalesinde 2 gol gördü.

● Kocaeli Birlikspor, oynadığı son 5 maçta 10 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.

● BB Erzurumspor, evinde oynadığı son maçta Fethiyespor ile 0-0 berabere kaldı.

● Kocaeli Birlikspor, deplasmanda oynadığı son maçta Tepecikspor'u 3-2 mağlup etti.