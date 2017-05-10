Kadroya 1. sınıf bir santrfor almak isteyen Fenerbahçe yönetiminin Köln’e 10 milyon Euro ve bir sonraki satıştan %20 pay teklif ettiği öğrenildi. Modeste’ye de yıllık 2.9 milyon Euro önerildi. (Takvim)
Trabzonspor'un, Spartak Moskova ile sözleşmesi 2018’de bitecek olan 1.86 boyundaki Serdar Taşçı ile yıllığı 2 milyon euro karşılığında ön protokol yaptığı öne sürülüyor. Trabzonspor, Kaan Ayhan ile Ganalı stoper Joseph Aidoo'yu da izlemeye başladı. (Fotomaç)
Geçen sezon dizinden yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre formasından uzak kalan Luiz Rhodolfo, dönem başında takıma katılmış ancak performansı, teknik direktör Şenol Güneş tarafından yeterli bulunmamıştı. Bu sezon sadece 5 lig maçında görev yapabilen 30 yaşındaki futbolcuyla sezon sonunda yolların ayrılmasının planlandığı ve tecrübeli oyuncunun rotasının eski kulübü Gremio olacağı bildirildi. (Fanatik)
Galatasaray yönetimi bu sezon büyük hayal kırıklığı yaratan gurbetçi futbolcuyu kiralama kararı aldı. Almanya’dan üç kulübün hemen Sinan Gümüş için teklifte bulunduğu ifade edildi. (Takvim)
Fenerbahçe yöneticisi Önder Fırat, Balotelli'nin menajeri Raiola ile Nice'de yemek yedi. Önder Fırat, Mario Balotelli'nin yanı sıra Botafogo'nun "Maestro" lakaplı 10 numarası Mior için de nabız yokladı. (Fotomaç)