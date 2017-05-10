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FUTBOL

Günün transfer dedikoduları (10.05.2017)

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:55:14

  • 1 Günün transfer dedikoduları (10.05.2017)
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    Kadroya 1. sınıf bir santrfor almak isteyen Fenerbahçe yönetiminin Köln’e 10 milyon Euro ve bir sonraki satıştan %20 pay teklif ettiği öğrenildi. Modeste’ye de yıllık 2.9 milyon Euro önerildi. (Takvim)

  • 2 Günün transfer dedikoduları (10.05.2017)
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    Trabzonspor'un, Spartak Moskova ile sözleşmesi 2018’de bitecek olan 1.86 boyundaki Serdar Taşçı ile yıllığı 2 milyon euro karşılığında ön protokol yaptığı öne sürülüyor. Trabzonspor, Kaan Ayhan ile Ganalı stoper Joseph Aidoo'yu da izlemeye başladı. (Fotomaç)

  • 3 Günün transfer dedikoduları (10.05.2017)
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    Geçen sezon dizinden yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre formasından uzak kalan Luiz Rhodolfo, dönem başında takıma katılmış ancak performansı, teknik direktör Şenol Güneş tarafından yeterli bulunmamıştı. Bu sezon sadece 5 lig maçında görev yapabilen 30 yaşındaki futbolcuyla sezon sonunda yolların ayrılmasının planlandığı ve tecrübeli oyuncunun rotasının eski kulübü Gremio olacağı bildirildi. (Fanatik)

  • 4 Günün transfer dedikoduları (10.05.2017)
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    Galatasaray yönetimi bu sezon büyük hayal kırıklığı yaratan gurbetçi futbolcuyu kiralama kararı aldı. Almanya’dan üç kulübün hemen Sinan Gümüş için teklifte bulunduğu ifade edildi. (Takvim)

  • 5 Günün transfer dedikoduları (10.05.2017)
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    Fenerbahçe yöneticisi Önder Fırat, Balotelli'nin menajeri Raiola ile Nice'de yemek yedi. Önder Fırat, Mario Balotelli'nin yanı sıra Botafogo'nun "Maestro" lakaplı 10 numarası Mior için de nabız yokladı. (Fotomaç)

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