Kemal Özdeş: Kalan maçlarımızı kazanmak istiyoruz

Mütevazı kadrosuyla oldukça önemli işlerin altına imza atan Kasımpaşa, son olarak seyircisiz maçta TT Arena’da G.Saray’ı 3-1 mağlup etmişti. Türkiye Kupası’nda da yoluna emin adımlarla devam eden Lacivert-Beyazlılar, gözünü bugünkü Rize maçına çevirirken; teknik direktör Kemal Özdeş, oldukça yoğun bir fikstürün kendilerini beklediğini söyledi.

Gazete Habertürk'ten Volkan Köse'nin haberine göre, Sarı-Kırmızılılar’a karşı alınan galibiyetin motivasyonlarını üst seviyeye çıkardığını belirten Özdeş şunları kaydetti: “Önümüzde ligde ve kupada çok önemli maçlar var. Bu 3 karşılaşmayı 9 günde oynayacağız. Ligde üst sıralar hedefimizi devam ettirmek istiyoruz. Bu zorlu periyot öncesi kazandığımız Galatasaray maçı motivasyonumuzu üst seviyeye çıkarttı. Yarın (bugün) Rize takımı ile zor bir maç oynayacağız. Rakibimizde geçtiğimiz hafta farklı kazandı ve ligde kalmak için maçlarını kazanmak zorunda. Biz de kalan maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Hem ligde hem de kupada hedefimize ulaşmak istiyoruz. Tüm oyuncularıma güveniyorum. Hepsi bu zor periyoda odaklandı. Taraftarımızın yanımızda olmasını istiyoruz.”