ÖNE ÇIKANLAR
Medhi Benatia
FUTBOL

Juventus, Benatia'nın bonservisini aldı

İtalyan temsilcisi Juventus, bu sezon kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Faslı oyuncu Medhi Benatia ile 30 Haziran 2020'ye kadar sözleşme imzaladı

12 Mayıs 2017 Cuma, 23:11:09 Güncelleme: 23:12:45

Torino ekibi, bu sezon Bayern Münih'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Faslı oyuncunun sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullandı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun kullanıldığı ve Benatia ile 2019-2020 sezonu sonuna kadar kontrat imzalandığı bildirildi.

Bayern Münih'in internet sitesinde yer alan açıklamada ise iki kulübün, 17 milyon euro'luk bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Profesyonel kariyerinde Tours, Clermont, Udinese ve Roma takımlarında da forma giyen Benatia, bu sezon tüm kulvarlarda 18 maça çıktı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
UEFA'dan Juventus-Monaco maçına soruşturma!
FUTBOL

UEFA soruşturma başlattı!
Juventus - Monaco | MAÇ SONUCU
FUTBOL

Dev maçta tüyler ürperten an...
Juventus - Monaco | CANLI YAYIN
FUTBOL

Juve finalde
Juventus: 1 - Torino: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOL

Juve son nefeste!