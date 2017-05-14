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2019’a kadar sözleşmesi bulunan Coentrao’ya yıllık 3.6 milyon Euro civarında bir rakam önerileceği, Real Madrid’in kiralamaya yanaşmama ihtimaline karşılık 5-6 milyon Euro’luk bir bonservis bütçesi ayrıldığı bildirildi.