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FUTBOL

Galatasaray çıldırdı!..

14 Mayıs 2017 Pazar, 01:01:00

  • 1 Galatasaray çıldırdı!..
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    Real Madrid’le satın alma opsiyonlu kiralık anlaşma konusunda pazarlıklara başlayan G.Saray, Jorge Jesus’un çok istediği Portekizli yıldızın aklını çelmek için de 3.6 milyon Euro’yu gözden çıkardı.

  • 2 Galatasaray çıldırdı!..
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    Gazete Habertürk'ün haberine göre  sarı-Kırmızılılar, yeni sezonda renklerine bağlamak istediği Portekizli Fabio Coentrao’nun transferi için seferber oldu.

  • 3 Galatasaray çıldırdı!..
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    Real Madrid’in gözden çıkardığı 29 yaşındaki yıldız oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak için resmen pazarlıklara başlayan Galatasaray, Sporting Lizbon’un da devreye girmesi nedeniyle elini çabuk tutmaya çalışıyor. 

  • 4 Galatasaray çıldırdı!..
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    2019’a kadar sözleşmesi bulunan Coentrao’ya yıllık 3.6 milyon Euro civarında bir rakam önerileceği, Real Madrid’in kiralamaya yanaşmama ihtimaline karşılık 5-6 milyon Euro’luk bir bonservis bütçesi ayrıldığı bildirildi.

  • 5 Galatasaray çıldırdı!..
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    İKNAYA ÇALIŞACAKLAR
    Lizbon’u çalıştıran Jorge Jesus’un, Portekizli oyuncuyu çok istediği, bunu duyan G.Saray’ın da oyuncuyu ikna için kesenin ağzını açtığı öğrenildi.

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