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FUTBOL

G.Saray'a iki dünya yıldızı birden...

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:01:07

  • 1 G.Saray'a iki dünya yıldızı birden...
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    Kadroya en az 8 oyuncu takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Sarı-Kırmızılılar, bir süredir forvet hattı için bonservisi Valencia'da bulunan ve şu an İngiltere Premier Ligi'nde Middlesbrough'da kiralık olarak oynayan Alvaro Negredo'yu listesine almıştı.

  • 2 G.Saray'a iki dünya yıldızı birden...
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    Sporx'in haberine göre; Teknik direktör Igor Tudor'un yönetime verdiği rapor doğrultusunda da sağ ve sol bek pozisyonları için ana hedefler oluşturuldu.

  • 3 G.Saray'a iki dünya yıldızı birden...
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    Lionel Carole'dan solda bir türlü beklenen verimi alamayan Aslan, Real Madrid'de forma şansı bulamayan ve sezon sonu ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Fabio Coentrao'yı ısrarla istiyor.

  • 4 G.Saray'a iki dünya yıldızı birden...
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    Sözleşmesi 2019'da bitecek olan 29 yaşındaki oyuncu için ülkesi Portekiz'in önde gelen takımlarından Sporting Lizbon'un da devrede olduğu konuşuluyor.

  • 5 G.Saray'a iki dünya yıldızı birden...
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    HEMEN BAŞLANACAK
    Cim Bom, Coentrao'yu düşük bir bedelle takıma katmak için İspanyol deviyle yakında görüşmelere başlamayı planlıyor.

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