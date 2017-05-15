Kadroya en az 8 oyuncu takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Sarı-Kırmızılılar, bir süredir forvet hattı için bonservisi Valencia'da bulunan ve şu an İngiltere Premier Ligi'nde Middlesbrough'da kiralık olarak oynayan Alvaro Negredo'yu listesine almıştı.
Sporx'in haberine göre; Teknik direktör Igor Tudor'un yönetime verdiği rapor doğrultusunda da sağ ve sol bek pozisyonları için ana hedefler oluşturuldu.
Lionel Carole'dan solda bir türlü beklenen verimi alamayan Aslan, Real Madrid'de forma şansı bulamayan ve sezon sonu ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Fabio Coentrao'yı ısrarla istiyor.
Sözleşmesi 2019'da bitecek olan 29 yaşındaki oyuncu için ülkesi Portekiz'in önde gelen takımlarından Sporting Lizbon'un da devrede olduğu konuşuluyor.
HEMEN BAŞLANACAK
Cim Bom, Coentrao'yu düşük bir bedelle takıma katmak için İspanyol deviyle yakında görüşmelere başlamayı planlıyor.