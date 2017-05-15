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Kadroya en az 8 oyuncu takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Sarı-Kırmızılılar, bir süredir forvet hattı için bonservisi Valencia'da bulunan ve şu an İngiltere Premier Ligi'nde Middlesbrough'da kiralık olarak oynayan Alvaro Negredo'yu listesine almıştı.