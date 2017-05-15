Taison adım adım Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe'nin bir süredir görüşme halinde olduğu Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı yıldızı Taison'un transferini bitirmek üzere olduğu konuşuluyor.

NTV Spor'da yer alan haberde; sarı-lacivertlilerin Ukrayna deviyle olan sözleşmesi 2017 yılının Ocak ayında sona erecek olan Taison ile büyük ölçüde anlaştığı, oyuncunun kulübüyle de son pürüzleri gidermek üzere olduğu belirtildi.

Haberde Taison'un Shakhtar Donetsk'den ayrılmak istediği ve Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmeye hazırlandığı, taraflar arasında ödeme planı konusundaki son pürüzlerin giderilmesinin ardından transferin gerçekleşeceği kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde adı Beşiktaş ile de anılan 29 yaşındaki oyuncu bu sezon çıktığı 37 resmi maçta 10 gol atıp 10 da asist yaptı. Shakhtar'da genellikle son kanatta görev alan Taison, forvet arkasında da forma giyebiliyor.