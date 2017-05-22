Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Hollandalı futbolcunun avukatları verdikleri dilekçede, "Müvekkilimiz ile aramızda güven eksikliği meydana gelmiş olup bu gerekçe de gördüğümüz lüzum üzerine dosyadaki vekillik görevlerimizden müştekinin bilgisi dahilinde çekiliyoruz" dediler.

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