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Gregory van der Wiel
FUTBOL

Gregory van der Wiel'in avukatları davadan çekildi!

Menajer Ümit Akbulut hakkında geçen hafta, 'Beni 4.5 milyon dolandırdı' diyerek şikayette bulunan Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Gregory Van Der Weil'in avukatları Kemal Levent ve İsmail Barbaros Aslan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdikleri yazılı dilekçede dosyadan çekildiklerini açıkladı.

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:47:29 Güncelleme: 14:58:17

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Hollandalı futbolcunun avukatları verdikleri dilekçede, "Müvekkilimiz ile aramızda güven eksikliği meydana gelmiş olup bu gerekçe de gördüğümüz lüzum üzerine dosyadaki vekillik görevlerimizden müştekinin bilgisi dahilinde çekiliyoruz" dediler.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 3 dakika önce
    ulan erkeğiz diye gezeceksiniz birde değilmi?bu adamın dolandırıldığı apaçık ortada...
  • Misafir 4 dakika önce
    kormayın bu kadar
  • Misafir 6 dakika önce
    muhtemelen gelen bir sus payi oldu ve yurdum avukati olayin sucunu imali bir sekilde futbolcu arkadasimiza yukleyerek davadan cekildi
  • Misafir 11 dakika önce
    TEHDİT
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