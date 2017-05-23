Ozan Tufan serbest bırakıldı

İstanbul'da, lüks araçların yasa dışı yollarla yurda getirilmesine yönelik soruşturma kapsamında, Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler gözaltına alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca lüks araçların yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 46 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Savcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
İstanbul'da, lüks araçların yasa dışı yollarla yurda getirilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 101 şüpheliden 55'i hakkında ifadelerine başvurulmak üzere yakalama kararı çıkarıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, sigara kaçakçılığı nedeniyle bazı şüpheliler teknik takibe alındı. Bu sırada, lüks araçları yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye'ye getiren şüphelilere ulaşıldı.
Soruşturma kapsamında ayrıca savcılığın talimatıyla lüks araçlara el konuldu.
Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın arabası 750 bin TL'lik Maserati...
MİLLİ FUTBOLCU SERBEST BIRAKILDI
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın yurda kaçak yollarla lüks araç sokan çeteye yönelik başlattığı operasyon kapsamında gözaltında alınan Fenerbahçeli ünlü futbolcu Ozan Tufan polise verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.
OZAN TUFAN KİMDİR?
23 Mart 1995 doğumlu Maden işçisi baba ve ev hanımı bir annenin evladı olarak dünyaya gelen Ozan Tufan, Fenerbahçe'de ve Milli Takım'da orta saha mevkinde görev yapmaktadır.
Keşfedilme süreci henüz 10 yaşındayken okul takımı maçlarında, Bursaspor alt yapı sorumlularının Ozan Tufan'ı takibe almasıyla başladı. 9 yaşında Bursaspor alt yapısına alınan Ozan, 2007 yılında eğitimine devam ettiği Vahide Aktuğ İlköğretim Okulu ile DAnone Küçükler Futbol Türkiye Birinciliğini kazandı. Turnuvada 9 gol atarak gol kralı olan başarılı orta saha oyuncusu, yükselişine git gide ivme kazandırdı.
Bir süre sakatlık sıkıntısıyla boğuşan Ozan, 2011 yılında tam formuna ulaştı ve Bursaspor paf takımının vazgeçilmezlerinden oldu. Ve 2012 yılında Ertuğrul Sağlam'ın özverisi neticesinde A takım'da forma bulmaya ve bu formayı bir daha bırakmamak üzere terletmeye başlayan Tufan, paf takım sonrası A takımı'nda vazgeçilmezi olmuştur.
Birçok kulübün Ozan'a talip olmasıyla 2014 yılında takımın başında bulunan Şenol Güneş, oyuncuyu ne olursa olsun bırakmayacağını açıkladı. 2015 yılında Fenerbahçe'nin baskıları neticesinde, takım arkadaşı Şener Özbayraklı ile Fenerbahçe'ye transfer olan ve etkili bir sezon geçiren Ozan Tufan, orta sahanın en kilit oyuncularından birisi olarak görülüyor.
-
Misafir 1 saat önceikinci Tanju olaylarına devam00
-
Misafir 2 saat önceParaya doymuyorsunuz ,,hala böyle işlere bulaşıyorsunuz....Futbolcunun yüz karaları...90
-
Misafir 2 saat önceyahu adam meğer çok yolsuzmuş! Neden aramızda para toplayıp vermiyoruz kendisine?30
-
Misafir 2 saat önceTanjuda mercedes yuzunden hapis yatmisti...burda belcikada ayni maseratinin kralini 5 te bir fiyatina alirsin kaldiki kaynakciyim maas 2000€ 2010 model full deri full automatic dizel renault laguna alsan 1000€!!!! Var bi yanlis biyerlerde bu arada porsche cipim var chayanne00
-
Misafir 3 saat öncebunun neresi 21 yaşında arkadaşım şaka gibiler ya30
-
Misafir 3 saat önceİyiki beşiktaş almamış bu dolandırıcıyı. Devleti dolandırmak ne demek..90
-
Misafir 3 saat öncesadece gözalrına alınmış. suç işleyio.işlemediğini bilmiyoruz daha. önyargılı olmayım. ülkede at izi it izinw karışmış durumda zaten. dava açılırsa mahkeme spnucu beklemek gerek suçlu ilan etmek için33
-
Misafir 1 saat önce:)00
-
Misafir 3 saat önceşaibe diyen arkadaş 93teki 8-0 unuttukkmu30
-
Misafir 3 saat önceYaptığın cahilliğin peşinatı bu olsa gerek. Alın teri ile kazanıyorsun belki ama bu yaptığın utanç bir davranış.00
-
Misafir 3 saat önceyıl 1994 tıpkı tanju çolak olayı gibi tanju 23 ay cezaevinde kalmıştı sanırım buna benzer olayda00
-
Misafir 3 saat öncegene Fenerbahçe gene şaibe..şaşırdık mı93
-
Misafir 3 saat önceTanju çolak ta tutuklanmıştı00
-
Misafir 4 saat önceHay babanıza rahmet. Kurtarın Fenerbahçe'yi şu ozandan...00
-
Misafir 4 saat önceTanju aynı suçtan hapis yattı ve GS lıydı. Suç ile takımın ne alakası var?00
-
Misafir 2 saat öncesuç işlediği zaman fenerbahçedeydi00
-
Misafir 4 saat önceFenerliler bahane arıyorlar.. neymiş efendim vergisi yüksekmiş hırsızlık yapmasi gerekiyormuş00
-
Misafir 4 saat önceFutbolcular için vergi cenneti bir ülkede hala vergi kaçırmaya çalışıyorsa her cazayı hak etmiş ha dersenki verdiğimiz vergiler nereye gidiyor bilmiyoruz o konuda da haklısın ama o konu başka konu00
-
Misafir 4 saat öncesasirma sen00
-
Misafir 4 saat önceüzülme başkanım meyve veren ağaç taşlanir, kıskananlar kemerini gevşetsin...00
-
Misafir 4 saat önceAZİZ YILDIRIM'IN NE KADAR NAMUSLU OLDUĞUNU BİLSENİZ, BUNU BİLMEKTEN ÖLÜRDÜNÜZ...00
-
Misafir 4 saat öncesuç bunlarda degilki çocuk alışmış vergi vermemeye vergi diyince mal gibi suratına bakarlar00
-
Misafir 4 saat önceasgari ücretle gecinip elektiriğini suyunu doğal gazını ve tüm vergi yükümlülüklerini yerine getiren vatandaş üşümesine rağmen faturadan korktugu için kombiyi açmayan şerefiyle 3 kurusla geçinmeye çalışan vatandaş sizin allah korkunuz yokmu milyon eurolar kaznıyorsunuz yüzde 20 vergi ödüyorsunuz yazıklar olsun00
-
Misafir 4 saat önceYine Fenerbahçe şaşırdık nı99
-
Misafir 4 saat önceCahiller otv nin yuksek oldugu nice avrupa ulkeleri var bos bos konusmayin aliyorsan luks arac vergisini odeyeceksin yok oyle futbolcusun bedava para kazaniyosun vergisini odiyeceksin153
-
Misafir 3 saat öncesen ne diyosun degisik soyle bakayim hangi ulkelermis onlar ?00
-
Misafir 4 saat öncefb de oynuyorsa kesin yapmıştır. aziz iyi yetiştiriyor onları129
-
Misafir 4 saat önceTanju çolakı hatırlattı bana 2 yıl yattı.60
-
Misafir 4 saat önceMilyon dolarlar kazanan futbolculara devlet zaten kazandığı paralardan vergi almıyor. Okadar para kazanıp devleti zarara sokacak şekilde ötv siz araba alan herkes suçludur. inşallah böyle bir hata yapmamıştır180
-
Misafir 4 saat önceÖTV bu kadar artarsa olacağı buydu.96
-
Misafir 4 saat önceAziz yıldırım kadar başınıza taş düşsün.1215
-
Misafir 4 saat öncebrodway neyine yetmiyordu az yakar .. çok tutulur180
-
Misafir 4 saat önce200.000 TL lik arabaya 400.000 TL vergi eklersen devlet olarak kaçak araca yol göstermiş olursun. Bu kadar verginin dünyada emsali yoktur...156
-
Misafir 4 saat öncedevletine yamuk yapan adam MİLLİ falaan olamaz kimse kusura bakmasın....geçim sıkıntısı mı yaşıyordu acaba...156
-
Misafir 4 saat önceDevlet yamuğun büyüğünü 0 vergi alarak yapıyor00
-
Misafir 3 saat önceHelal Aynen00
-
Misafir 4 saat öncetutuklanacak kesin bilgi63
-
Misafir 4 saat önceaziz kurtarsın33
-
Misafir 4 saat önceboş boş insanlara milyonlar vermek sonra o boş insandan başarılı olmasını beklemek93
-
Misafir 4 saat öncemümkünse lig bitene kadar çıkarmasınlar :D150
-
Misafir 5 saat önce2.Tanju Çolak vakası mı30
-
Misafir 5 saat öncearkadaşım yüksek vergi fln ağlamışın da türkiyede futbolcular neredeyse vergi ödemiyor ve yabancı futbolculara da bu cazip geliyor biliyosun dimi?150
-
Misafir 5 saat öncearaba parası kadar vergi olursa normal.... şu vergiler insin artık be kardeşim bize yol vermeyin bize yara verin...69
-
Misafir 5 saat önceadam nerden bilsin galeriden aliyor .bu yuksek vergileri kaldirinda insanlar arabaya binsin dogru durust66
-
Misafir 5 saat önceO Kadar para kazanıyorsun kaçak yollarla araba alıyorsun. Bu kadar aç gözlü olmayın. Daha ne kazanacaksın dünyalarımı istiyorsun. Atın içeri gitsin aklı başına gelsin153
-
Misafir 4 saat öncenerden biliyorsun arabyı alırken yanındamıydın belki bilerek almadı iftiracısın33
-
Misafir 5 saat öncehakketmiş33
-
Misafir 5 saat önceİyi olmuş maçta top yerine saçlarıyla oynamaktan başka meziyetleri de varmış öğrenmiş olduk.30