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Ozan Tufan
FUTBOL

Ozan Tufan serbest bırakıldı

Kaçak yollarla yurda lüks araç sokan çeteye yönelik başlatılan operasyon kapsamında Fenerbahçeli ünlü futbolcu Ozan Tufan gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı

23 Mayıs 2017 Salı, 10:24:47 Güncelleme: 15:18:43 AA

İstanbul'da, lüks araçların yasa dışı yollarla yurda getirilmesine yönelik soruşturma kapsamında, Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca lüks araçların yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 46 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

İstanbul'da, lüks araçların yasa dışı yollarla yurda getirilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 101 şüpheliden 55'i hakkında ifadelerine başvurulmak üzere yakalama kararı çıkarıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, sigara kaçakçılığı nedeniyle bazı şüpheliler teknik takibe alındı. Bu sırada, lüks araçları yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye'ye getiren şüphelilere ulaşıldı.

Soruşturma kapsamında ayrıca savcılığın talimatıyla lüks araçlara el konuldu.

Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın arabası 750 bin TL'lik Maserati...

MİLLİ FUTBOLCU SERBEST BIRAKILDI
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın yurda kaçak yollarla lüks araç sokan çeteye yönelik başlattığı operasyon kapsamında gözaltında alınan Fenerbahçeli ünlü futbolcu Ozan Tufan polise verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

OZAN TUFAN KİMDİR?

23 Mart 1995 doğumlu Maden işçisi baba ve ev hanımı bir annenin evladı olarak dünyaya gelen Ozan Tufan, Fenerbahçe'de ve Milli Takım'da orta saha mevkinde görev yapmaktadır.

Keşfedilme süreci henüz 10 yaşındayken okul takımı maçlarında, Bursaspor alt yapı sorumlularının Ozan Tufan'ı takibe almasıyla başladı. 9 yaşında Bursaspor alt yapısına alınan Ozan, 2007 yılında eğitimine devam ettiği Vahide Aktuğ İlköğretim Okulu ile DAnone Küçükler Futbol Türkiye Birinciliğini kazandı. Turnuvada 9 gol atarak gol kralı olan başarılı orta saha oyuncusu, yükselişine git gide ivme kazandırdı.

Bir süre sakatlık sıkıntısıyla boğuşan Ozan, 2011 yılında tam formuna ulaştı ve Bursaspor paf takımının vazgeçilmezlerinden oldu. Ve 2012 yılında Ertuğrul Sağlam'ın özverisi neticesinde A takım'da forma bulmaya ve bu formayı bir daha bırakmamak üzere terletmeye başlayan Tufan, paf takım sonrası A takımı'nda vazgeçilmezi olmuştur.

Birçok kulübün Ozan'a talip olmasıyla 2014 yılında takımın başında bulunan Şenol Güneş, oyuncuyu ne olursa olsun bırakmayacağını açıkladı. 2015 yılında Fenerbahçe'nin baskıları neticesinde, takım arkadaşı Şener Özbayraklı ile Fenerbahçe'ye transfer olan ve etkili bir sezon geçiren Ozan Tufan, orta sahanın en kilit oyuncularından birisi olarak görülüyor.

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YORUMLAR 48
  • Misafir 1 saat önce
    ikinci Tanju olaylarına devam
  • Misafir 2 saat önce
    Paraya doymuyorsunuz ,,hala böyle işlere bulaşıyorsunuz....Futbolcunun yüz karaları...
  • Misafir 2 saat önce
    yahu adam meğer çok yolsuzmuş! Neden aramızda para toplayıp vermiyoruz kendisine?
  • Misafir 2 saat önce
    Tanjuda mercedes yuzunden hapis yatmisti...burda belcikada ayni maseratinin kralini 5 te bir fiyatina alirsin kaldiki kaynakciyim maas 2000€ 2010 model full deri full automatic dizel renault laguna alsan 1000€!!!! Var bi yanlis biyerlerde bu arada porsche cipim var chayanne
  • Misafir 3 saat önce
    bunun neresi 21 yaşında arkadaşım şaka gibiler ya
  • Misafir 3 saat önce
    İyiki beşiktaş almamış bu dolandırıcıyı. Devleti dolandırmak ne demek..
  • Misafir 3 saat önce
    sadece gözalrına alınmış. suç işleyio.işlemediğini bilmiyoruz daha. önyargılı olmayım. ülkede at izi it izinw karışmış durumda zaten. dava açılırsa mahkeme spnucu beklemek gerek suçlu ilan etmek için
  • Misafir 1 saat önce
    :)
  • Misafir 3 saat önce
    şaibe diyen arkadaş 93teki 8-0 unuttukkmu
  • Misafir 3 saat önce
    Yaptığın cahilliğin peşinatı bu olsa gerek. Alın teri ile kazanıyorsun belki ama bu yaptığın utanç bir davranış.
  • Misafir 3 saat önce
    yıl 1994 tıpkı tanju çolak olayı gibi tanju 23 ay cezaevinde kalmıştı sanırım buna benzer olayda
  • Misafir 3 saat önce
    gene Fenerbahçe gene şaibe..şaşırdık mı
  • Misafir 3 saat önce
    Tanju çolak ta tutuklanmıştı
  • Misafir 4 saat önce
    Hay babanıza rahmet. Kurtarın Fenerbahçe'yi şu ozandan...
  • Misafir 4 saat önce
    Tanju aynı suçtan hapis yattı ve GS lıydı. Suç ile takımın ne alakası var?
  • Misafir 2 saat önce
    suç işlediği zaman fenerbahçedeydi
  • Misafir 4 saat önce
    Fenerliler bahane arıyorlar.. neymiş efendim vergisi yüksekmiş hırsızlık yapmasi gerekiyormuş
  • Misafir 4 saat önce
    Futbolcular için vergi cenneti bir ülkede hala vergi kaçırmaya çalışıyorsa her cazayı hak etmiş ha dersenki verdiğimiz vergiler nereye gidiyor bilmiyoruz o konuda da haklısın ama o konu başka konu
  • Misafir 4 saat önce
    sasirma sen
  • Misafir 4 saat önce
    üzülme başkanım meyve veren ağaç taşlanir, kıskananlar kemerini gevşetsin...
  • Misafir 4 saat önce
    AZİZ YILDIRIM'IN NE KADAR NAMUSLU OLDUĞUNU BİLSENİZ, BUNU BİLMEKTEN ÖLÜRDÜNÜZ...
  • Misafir 4 saat önce
    suç bunlarda degilki çocuk alışmış vergi vermemeye vergi diyince mal gibi suratına bakarlar
  • Misafir 4 saat önce
    asgari ücretle gecinip elektiriğini suyunu doğal gazını ve tüm vergi yükümlülüklerini yerine getiren vatandaş üşümesine rağmen faturadan korktugu için kombiyi açmayan şerefiyle 3 kurusla geçinmeye çalışan vatandaş sizin allah korkunuz yokmu milyon eurolar kaznıyorsunuz yüzde 20 vergi ödüyorsunuz yazıklar olsun
  • Misafir 4 saat önce
    Yine Fenerbahçe şaşırdık nı
  • Misafir 4 saat önce
    Cahiller otv nin yuksek oldugu nice avrupa ulkeleri var bos bos konusmayin aliyorsan luks arac vergisini odeyeceksin yok oyle futbolcusun bedava para kazaniyosun vergisini odiyeceksin
  • Misafir 3 saat önce
    sen ne diyosun degisik soyle bakayim hangi ulkelermis onlar ?
  • Misafir 4 saat önce
    fb de oynuyorsa kesin yapmıştır. aziz iyi yetiştiriyor onları
  • Misafir 4 saat önce
    Tanju çolakı hatırlattı bana 2 yıl yattı.
  • Misafir 4 saat önce
    Milyon dolarlar kazanan futbolculara devlet zaten kazandığı paralardan vergi almıyor. Okadar para kazanıp devleti zarara sokacak şekilde ötv siz araba alan herkes suçludur. inşallah böyle bir hata yapmamıştır
  • Misafir 4 saat önce
    ÖTV bu kadar artarsa olacağı buydu.
  • Misafir 4 saat önce
    Aziz yıldırım kadar başınıza taş düşsün.
  • Misafir 4 saat önce
    brodway neyine yetmiyordu az yakar .. çok tutulur
  • Misafir 4 saat önce
    200.000 TL lik arabaya 400.000 TL vergi eklersen devlet olarak kaçak araca yol göstermiş olursun. Bu kadar verginin dünyada emsali yoktur...
  • Misafir 4 saat önce
    devletine yamuk yapan adam MİLLİ falaan olamaz kimse kusura bakmasın....geçim sıkıntısı mı yaşıyordu acaba...
  • Misafir 4 saat önce
    Devlet yamuğun büyüğünü 0 vergi alarak yapıyor
  • Misafir 3 saat önce
    Helal Aynen
  • Misafir 4 saat önce
    tutuklanacak kesin bilgi
  • Misafir 4 saat önce
    aziz kurtarsın
  • Misafir 4 saat önce
    boş boş insanlara milyonlar vermek sonra o boş insandan başarılı olmasını beklemek
  • Misafir 4 saat önce
    mümkünse lig bitene kadar çıkarmasınlar :D
  • Misafir 5 saat önce
    2.Tanju Çolak vakası mı
  • Misafir 5 saat önce
    arkadaşım yüksek vergi fln ağlamışın da türkiyede futbolcular neredeyse vergi ödemiyor ve yabancı futbolculara da bu cazip geliyor biliyosun dimi?
  • Misafir 5 saat önce
    araba parası kadar vergi olursa normal.... şu vergiler insin artık be kardeşim bize yol vermeyin bize yara verin...
  • Misafir 5 saat önce
    adam nerden bilsin galeriden aliyor .bu yuksek vergileri kaldirinda insanlar arabaya binsin dogru durust
  • Misafir 5 saat önce
    O Kadar para kazanıyorsun kaçak yollarla araba alıyorsun. Bu kadar aç gözlü olmayın. Daha ne kazanacaksın dünyalarımı istiyorsun. Atın içeri gitsin aklı başına gelsin
  • Misafir 4 saat önce
    nerden biliyorsun arabyı alırken yanındamıydın belki bilerek almadı iftiracısın
  • Misafir 5 saat önce
    hakketmiş
  • Misafir 5 saat önce
    İyi olmuş maçta top yerine saçlarıyla oynamaktan başka meziyetleri de varmış öğrenmiş olduk.
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