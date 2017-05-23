Ozan Tufan serbest bırakıldı

İstanbul'da, lüks araçların yasa dışı yollarla yurda getirilmesine yönelik soruşturma kapsamında, Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca lüks araçların yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 46 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

İstanbul'da, lüks araçların yasa dışı yollarla yurda getirilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 101 şüpheliden 55'i hakkında ifadelerine başvurulmak üzere yakalama kararı çıkarıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, sigara kaçakçılığı nedeniyle bazı şüpheliler teknik takibe alındı. Bu sırada, lüks araçları yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye'ye getiren şüphelilere ulaşıldı.

Soruşturma kapsamında ayrıca savcılığın talimatıyla lüks araçlara el konuldu.

Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın arabası 750 bin TL'lik Maserati...

MİLLİ FUTBOLCU SERBEST BIRAKILDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın yurda kaçak yollarla lüks araç sokan çeteye yönelik başlattığı operasyon kapsamında gözaltında alınan Fenerbahçeli ünlü futbolcu Ozan Tufan polise verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

OZAN TUFAN KİMDİR?

23 Mart 1995 doğumlu Maden işçisi baba ve ev hanımı bir annenin evladı olarak dünyaya gelen Ozan Tufan, Fenerbahçe'de ve Milli Takım'da orta saha mevkinde görev yapmaktadır.



Keşfedilme süreci henüz 10 yaşındayken okul takımı maçlarında, Bursaspor alt yapı sorumlularının Ozan Tufan'ı takibe almasıyla başladı. 9 yaşında Bursaspor alt yapısına alınan Ozan, 2007 yılında eğitimine devam ettiği Vahide Aktuğ İlköğretim Okulu ile DAnone Küçükler Futbol Türkiye Birinciliğini kazandı. Turnuvada 9 gol atarak gol kralı olan başarılı orta saha oyuncusu, yükselişine git gide ivme kazandırdı.



Bir süre sakatlık sıkıntısıyla boğuşan Ozan, 2011 yılında tam formuna ulaştı ve Bursaspor paf takımının vazgeçilmezlerinden oldu. Ve 2012 yılında Ertuğrul Sağlam'ın özverisi neticesinde A takım'da forma bulmaya ve bu formayı bir daha bırakmamak üzere terletmeye başlayan Tufan, paf takım sonrası A takımı'nda vazgeçilmezi olmuştur.

Birçok kulübün Ozan'a talip olmasıyla 2014 yılında takımın başında bulunan Şenol Güneş, oyuncuyu ne olursa olsun bırakmayacağını açıkladı. 2015 yılında Fenerbahçe'nin baskıları neticesinde, takım arkadaşı Şener Özbayraklı ile Fenerbahçe'ye transfer olan ve etkili bir sezon geçiren Ozan Tufan, orta sahanın en kilit oyuncularından birisi olarak görülüyor.