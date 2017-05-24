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FUTBOL

İspanya'da şike itirafı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:09:59

  • 1 İspanya'da şike itirafı
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    La Liga’da sezonu Real Madrid’in şampiyon tamamlamasının ardından ‘şike’ iddiaları ayyuka çıktı. 

  • 2 İspanya'da şike itirafı
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    Önce, Barcelona ile Eibar arasındaki maçtaki penaltı kararlarının bir şike olduğu iddiaları gündeme geldi. 

  • 3 İspanya'da şike itirafı
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    Ardından, Real Madrid’in Malaga’yı yenip şampiyon olduğu maçta oyuncuların şikeye karıştığı iddiaları Katalan basınında yer aldı. 

  • 4 İspanya'da şike itirafı
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    La Rosaleda’da oynanan maçın öncesinde Malaga Başkanı Al Thani ile Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in birbirleriyle olan samimi görüntüleri ve gülüşmeleri hatırlatıldı. 

  • 5 İspanya'da şike itirafı
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    Ardından, bazı Malagalı oyuncuların Real Madrid’in gollerinde savunma yapmayı bıraktığı ve gollere bilerek mani olmadıkları görüntüler eşliğinde anlatıldı.

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    HABERİN DEVAMI

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YORUMLAR 1
  • Misafir 3 dakika önce
    bir dolaplar döndüğüne inananlardanım.
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