İspanya'da şike itirafı

La Liga’da sezonu Real Madrid’in şampiyon tamamlamasının ardından ‘şike’ iddiaları ayyuka çıktı.
Önce, Barcelona ile Eibar arasındaki maçtaki penaltı kararlarının bir şike olduğu iddiaları gündeme geldi.
Ardından, Real Madrid’in Malaga’yı yenip şampiyon olduğu maçta oyuncuların şikeye karıştığı iddiaları Katalan basınında yer aldı.
La Rosaleda’da oynanan maçın öncesinde Malaga Başkanı Al Thani ile Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in birbirleriyle olan samimi görüntüleri ve gülüşmeleri hatırlatıldı.
Ardından, bazı Malagalı oyuncuların Real Madrid’in gollerinde savunma yapmayı bıraktığı ve gollere bilerek mani olmadıkları görüntüler eşliğinde anlatıldı.