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FUTBOL

Günün transfer iddiaları!.. (25.05.2017)

25 Mayıs 2017 Perşembe, 12:04:24

  • 1 Günün transfer iddiaları!.. (25.05.2017)
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    FERDİ KADIOĞLU KARTAL YOLUNDA

    Beşiktaş'ın radarındakini Nijmegen forması giyen 17'lik Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu, "Tabii ki oğlumun Şenol Güneş’le çalışmasını çok isterim. Taraftarları muhteşem. Beşiktaş gibi bir takıma nasıl hayır diyebilirsiniz” dedi. (Fanatik)

  • 2 Günün transfer iddiaları!.. (25.05.2017)
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    FENERBAHÇE'YE KÖTÜ HABER

    Taison için Shakhtar’a, Yarmalenko için Dinamo Kiev’e teklif edilen Emmanuel Emenike, Van der Wiel ve Miroslav Stoch geçer not almadı. İki kulüp de öneriyi inceledi, ancak teknik heyetlerinden olumsuz rapor gelince bu isimler geri çevrildi. (Fanatik)

  • 3 Günün transfer iddiaları!.. (25.05.2017)
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    ASLAN'DAN GOMIS'E TEKLİF

    Galatasaray, bonservisi Swansea City'de olan ve bu sezon Marsilya’da kiralık olarak forma giyen Bafetimbi Gomis'e yıllık 3 milyon Euro net ücreti teklif etti. Yıldız ismin temsilcileri ise yıllık 3.5 milyon Euro’dan 3 senelik sözleşme istedi. (Fanatik)

  • 4 Günün transfer iddiaları!.. (25.05.2017)
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    FELLAINI ISRARI SÜRÜYOR

    Trabzonspor'un kadrosuna katmayı çok istediği Manchester United'ın orta saha oyuncusu Marouane Fellaini için görüşmeler devam ediyor. (Fotomaç)

     

  • 5 Günün transfer iddiaları!.. (25.05.2017)
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    BEŞİKTAŞ, MANGALA'YI İSTİYOR

    Beşiktaş’ta Şenol Güneş 2 yıldır ısrarla kaliteli bir stoper istiyor. Devre arası yapılan Mitrovic hamlesi işe yaramayınca rota Fransız savunmacıya çevrildi. Rakipler Valencia ve Galatasaray... (Fotomaç)

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