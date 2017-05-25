Günün transfer iddiaları!.. (25.05.2017)

FERDİ KADIOĞLU KARTAL YOLUNDA
Beşiktaş'ın radarındakini Nijmegen forması giyen 17'lik Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu, "Tabii ki oğlumun Şenol Güneş’le çalışmasını çok isterim. Taraftarları muhteşem. Beşiktaş gibi bir takıma nasıl hayır diyebilirsiniz” dedi. (Fanatik)
FENERBAHÇE'YE KÖTÜ HABER
Taison için Shakhtar’a, Yarmalenko için Dinamo Kiev’e teklif edilen Emmanuel Emenike, Van der Wiel ve Miroslav Stoch geçer not almadı. İki kulüp de öneriyi inceledi, ancak teknik heyetlerinden olumsuz rapor gelince bu isimler geri çevrildi. (Fanatik)
ASLAN'DAN GOMIS'E TEKLİF
Galatasaray, bonservisi Swansea City'de olan ve bu sezon Marsilya’da kiralık olarak forma giyen Bafetimbi Gomis'e yıllık 3 milyon Euro net ücreti teklif etti. Yıldız ismin temsilcileri ise yıllık 3.5 milyon Euro’dan 3 senelik sözleşme istedi. (Fanatik)
FELLAINI ISRARI SÜRÜYOR
Trabzonspor'un kadrosuna katmayı çok istediği Manchester United'ın orta saha oyuncusu Marouane Fellaini için görüşmeler devam ediyor. (Fotomaç)
BEŞİKTAŞ, MANGALA'YI İSTİYOR
Beşiktaş’ta Şenol Güneş 2 yıldır ısrarla kaliteli bir stoper istiyor. Devre arası yapılan Mitrovic hamlesi işe yaramayınca rota Fransız savunmacıya çevrildi. Rakipler Valencia ve Galatasaray... (Fotomaç)