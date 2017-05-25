Günün transfer iddiaları!.. (25.05.2017)

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ASLAN'DAN GOMIS'E TEKLİF

Galatasaray, bonservisi Swansea City'de olan ve bu sezon Marsilya’da kiralık olarak forma giyen Bafetimbi Gomis'e yıllık 3 milyon Euro net ücreti teklif etti. Yıldız ismin temsilcileri ise yıllık 3.5 milyon Euro’dan 3 senelik sözleşme istedi. (Fanatik)