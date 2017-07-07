Trabzonspor Transfer Haberleri - TS Son Dakika Transfer Haberleri 7 Temmuz 2017

Ersun Yanal’ın çok istediği Milanlı orta saha Juraj Kucka, sabaha karşı İstanbul’a iniş yaptı. Slovak yıldızı havaalanında Bordo-Mavili taraftarlar karşılırken, 2. bomba gelecek hafta patlayacak.

Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre Süper Lig’de geçen sezonun ikinci yarısında müthiş bir çıkış yakalayan Trabzonspor, bu yükselişi devam ettirmek için kolları sıvadı. Teknik direktör Ersun Yanal’ın verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Bordo-Mavililer, ses getirecek bir ismi renklerine bağladı. Fırtına uzun bir zamandır peşinde olduğu Juraj Kucka’yla transfer etti. Milan forması giyen 30 yaşındaki orta saha sabaha karşı İstanbul’a gelirken, Atatürk Havaalanı’na iniş yapan Kucka’yı çok sayıda Bordo-Mavili taraftar karşıladı.

ÜÇÜNCÜ BOMBA MEDEL

Başkan Muharrem Usta, Ersun Yanal’ın çok istediği Kukca operasyonunu mutlu son noktalarken, transfer şovu önümüzdeki hafta da devam edecek. Trabzonspor yönetimi, Werder Bremen forması giyen Zlatko Junuzovic’i de en geç salı günü İstanbul’a getirecek.

Fırtına’nın 10 numara ve orta sahanın solunda görev alabilen 30 yaşındaki Avusturyalı yıldızla ve Alman ekibiyle her konuda anlaştığı öğrenilirken; Gary Medel transferinde büyük mesafe kat edildi. Yönetimin görüşmelere devam ettiği Şilili orta sahanın 1 hafta içerisinde Türkiye’de olması bekleniyor.



8 İSİM YOLCU

8 isim yolcu Trabzonspor bir taraftan transfer bombalarını patlamaya hazırlanırken diğer taraftan da elindeki oyuncuları çıkarmak için büyük uğraş veriyor.

Zeki Yavru, Musa Nizam’ın sözleşmelerini karşılıklı feshederek gönderen Bordo-Mavili yönetim Ramazan Övüç’ü de Samsunspor’a kiralamıştı. Yönetim Sefa Yılmaz, Aykut Demir, Muhammet Demir, Ibanez ve Aytaç Kara’yı da aynı yöntemle elden çıkartıp şişkin kadrosunu eritmek istiyor.

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Zlatko Junuzovic kimdir?

Gary Medel kimdir?