Wesley Sneijder'da son durum | Sneijder Galatasaray'da kalıyor mu?

Galatasaray ve Sneijder arasındaki kriz, tam bir akıl oyunlarına dönüştü... Hollandalı yıldız, son hamlesiyle kendisini göndermek isteyen yönetimi iyice köşeye sıkıştırdı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Yıllık 5 milyon Euro’yu bulan yüksek maliyeti ve Tudor’un istememesi nedeniyle sıcak bakılmayan Hollandalı yıldızla masaya oturan başkan Dursun Özbek, “Sneijder’ın kendi kariyeriyle ilgili planlamaları var” çıkışıyla sözü “O da ayrılmak istiyor” demeye getirmişti.

Bu açıklamadan kısa süre sonra Wes’in 10 numarası da Belhanda’ya gitmiş, Faslı yıldız ilk hazırlık maçında yeni formasıyla boy göstermişti. Sneijder cephesinden buna hemen yanıt geldi.

‘YENİ GELİŞME YOK’

Instagram hesabından bir video yayınlayan Sneijder, altına “Harika haber! Galatasaray nihayet yarın (bugün) sağlık kontrolüne girmemi ve Florya’da idmanlara başlamamı istedi. Saat 09.00’da sağlık kontrolüyle başlayacağım. Saat 19.00’da Florya’da antrenmana çıkacağım” yazdı.

Bu gelişme taraftarlar arasında sevinç yaratırken, “Yaşasın Sneijder kalıyor, kriz çözüldü” mesajları yağmaya başladı. Ancak Florya’dan gelen “Sneijder’ın durumunda bir gelişme yok. Takıma katılması şu an için söz konusu değil” haberleri kafa karıştırdı.

ALBERS: RAHATSIZIZ

Öte yandan Sneijder’ın menajeri Guido Albers, oyuncusunun geleceği ile ilgili A Spor’a açıklamalarda bulundu. Albers, “Umarız takımda kalırız. Biz de böyle umuyoruz” ifadelerini kullanırken Sneijder hala takımdayken Younes Belhanda’ya 10 numaranın verilmesinden de çok rahatsız olduklarını sözlerine ekledi.

— Wesley Sneijder (@sneijder101010) July 9, 2017

"VURULMUŞUM RENKLERE..."

Sneijder’ın yayınladığı videoda Galatasaray formasıyla çekilmiş fotoğrafları ve taraftarların şu marşı da yer aldı: “Vurulmuşum bu renklere, ölsem dönmem geriye. Biz hep sevdik, tek yürektik. Statları inlettik. Zirvedesin sen, zirvede. Kalbimdesin sen kalbimde. Birliktesin sen benimle, sevgin her yerde. Galatasaray şampiyon, 4 yıl art arda mutlu son. Taraftarıyla el ele yine şampiyon.”

Öte yandan Wesley Sneijder, Twitter hesabının kapak fotoğrafında '10 numaralı Galatasaray' güncellemesi yaptı. Hollandalı yıldız Instagram paylaşımlarına da devam etti:

( 9 Tem 2017, 11:11 PDT )

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