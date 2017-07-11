Transfer Haberleri – Son Dakika Transfer Haberleri!
Transfer haberleri (11.07.2017)
11 Temmuz 2017 Salı, 12:05:09 | Güncelleme: 12:41:50
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EMRE'YE KARŞILIK ALPER
Başakşehir’in hocası Abdullah Avcı’nın daha önce, “Oyuncu almadan Emre Belözoğlu'nu vermem” diyen başkan Göksel Gümüşdağ’a “F.Bahçe bize Alper Potuk’u gönderirse o zaman Emre gidebilir” dediği ileri sürüldü. (Fotomaç)
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KARTAL'IN JEREMAIN LENS AŞKI
Hollandalı yıldızın menajerini görüşmeye çağıran Beşiktaş, 29 yaşındaki kanat oyuncusunu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle renklerine bağlamaya çalışıyor. Tecrübeli futbolcunun opsiyon maddesinin de 5 milyon Euro (20 milyon TL) olduğu konuşuluyor. (Fanatik)
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HEDEFTE 4 GOLCÜ VAR
Yeni sezonda çok daha güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transferde ayağını gazdan çekmiyor. Kanarya forvet için rotayı 4 isme çevirdi. Bunlar Chelsea’den Michy Batshuayi, Manchester City’den Wilfried Bony, Arsenal’den Lucas Perez ve Krasnodar’dan Fedor Smolov. Söz konusu oyuncular için de kiralık formülü, öncelikli olarak düşünülüyor. (Fanatik)
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FEGHOULI GELİYOR
Galatasaraylılar’ın merakla beklediği yıldızlardan olan sağ kanat oyuncusu Feghouli’nin hafta sonuna kadar İstanbul’a geleceği öğrenildi. Tatilde olduğu için imzası rötar yapan Cezayirli ile sözleşme detayları konusunda ise hiçbir sorun bulunmuyor. (Fanatik)
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TRABZON'A 17'LİK YILDIZ
Bu sezon tecrübeli ve yıldız isimlerle transfer görüşmeleri yapan Trabzonspor, bu kez 17 yaşındaki Elif Elmas’ı istiyor. Milli Takım tercihini Makedonya’dan yana kullanan Elif için harekete geçen Fırtına, önümüzdeki günlerde Robotnicki’nin kapısını çalacak. 10 numara pozisyonunda görev yapan genç futbolcu ile Manchester City, Borussia Dortmund ve Benfica gibi kulüpler de ilgileniyor. (Fanatik)
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KARTAL İÇİN İSPANYA'DAN NANI İDDİASI
İspanyol basını Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Luis Nani için Beşiktaş’ın devrede olduğunu, Valencia’da mutsuz olan Portekizli futbolcunun da Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle Kara Kartal’a sıcak baktığını iddia etti. (Fanatik)
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FENER'E BONY'İ YAZDILAR
Fransız L'Equipe gazetesi, Marsilya'nın transfer listesindeki Manchester City'li Wilfried Bony için Fenerbahçe'nin de devrede olduğunu iddia etti. Beşiktaş'a da yazılan Bony'nin sarı-lacivertlilere de teklif edildiği, ancak Kanarya'nın sorunlu bir isim olduğu gerekçesiyle oyuncuyu gündeme dahi almadığı belirtildi. (Fotomaç)
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ASLAN'A TANGOCU FORVET
Eren Derdiyok'un sakatlığı nedeniyle hücumda Gomis'in tek kalması Galatasaray'ı hareket geçirdi. Yönetimden bir forvet alınmasını isteyen teknik direktör Tudor'un, Jonathan Calleri için rapor verdiği öğrenildi. Bonservisi Uruguay'ın Maldonado takımında bulunan 24 yaşındaki golcü, geçtiğimiz sezonu West Ham United'da kiralık geçirdi. (Fotomaç)
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VISCA'NIN AKLI FIRTINA'DA
Trabzonspor'a gelmek için büyük emek harcayan, ancak Başakşehir'in katı tavrı sebebiyle hayal kırıklığı yaşayan Edin Visca'nın Göksel Gümüşdağ’dan randevu isteyeceği ve özel bir görüşme gerçekleştireceği vurgulandı. Bir kez daha ayrılık için izin isteyecek olan Visca’nın 5.5 milyon Euro olarak açıklanan bonservisinde indirim talep edeceği bildirildi. (Fanatik)
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BEŞİKTAŞ'A TALISCA ŞOKU
Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosunda bulunan Anderson Talisca’nın, Premier Lig için gerekli çalışma izni koşullarını karşılamasa da İngiltere Futbol Federasyonu’nun raporuna örnek isim olarak girmesi Manchester United veya başka bir Ada kulübüne transferinin önündeki engeli ortadan kaldırıyor. (Milliyet)
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VOLKAN ŞEN KONYA'YA...
Transfer çalışmalarını sürdüren Atiker Konyaspor, Volkan Şen’i renklerine bağlamaya çok yaklaştı. Beşiktaş ve Medipol Başakşehir’den beklediği ilgiyi göremeyen milli futbolcu, “Anadolu’da yalnızca Konya’da forma giyerim” diyerek Yeşil-Beyazlılarla anlaşma noktasına geldi. (Fanatik)
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ASLAN'A BREZİLYALI ÖNLİBERO
Transfer şampiyonu Galatasaray, yıldız avına devam ediyor. Önemli isimleri renklerine bağlayan Sarı-Kırmızılılar, son olarak Gent’le ipleri koparan Brezilyalı önlibero Renato Neto için harekete geçti. (Fotomaç)
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SON ADAY DAVID ABRAHAM
Gary Medel ve Serdar Taşçı transferlerinde sorun yaşayan Trabzonspor yönetimi, Eintracht Frankfurt’ta oynayan Arjantinli stoper David Abraham'ı gündemine aldı. (Sabah)
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LAZIO'NUN GÖZÜ TOLGAY'DA
Serie A ekibi Lazio'nun, Milan'a transfer olması beklenen kaptan Lucas Biglia'nın boşluğunu Beşiktaş'ın yıldızı Tolgay Arslan ile doldurmak istediği belirtildi. (Fanatik)
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F.BAHÇE'DEN DENİZ TÜRÜÇ HAREKATI
Fenerbahçe yönetimi Kayserispor'un milli oyuncusu Deniz Türüç için devreye girdi! Satılacak oyuncudan gelecek parayı forvet transferine ayırmayı planlayan yönetim Deniz için Kayserispor'a takas teklif etti. İsim verilmeden hangi oyuncuların isteneceği soruldu. (Fotospor)
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SAĞ BEK İÇİN MICHEL İDDİASI
Galatasaray, sağ bek adayları arasına Las Palmas forması giyen Brezilya asıllı İspanyol futbolcu Michel'i de dahil etti. Lance gazetesine konuşan 27 yaşındaki oyuncu G.Saray ile beraber Premier Lig'den de teklifler aldığını açıkladı. (Fotospor)
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JUNUZOVIC OLMADI, DE JONG LİSTEDE
Başkan Muharrem Usta'nın tüm presine rağmen Zlatko Junuzovic, Werder Bremen'de devam etme kararı aldı... bu karar üzerine Bordo-Mavili yönetim Kucka transferi sırasında Milan'dan alınan Sosa ile görüşme belgesini kullanma kararı aldı. Bunun dışında Trabzonspor yönetimi geçen sezonu PSV'de kiralık olarak tamamlayan Siem de Jong'un adını diğer aday olarak listeye yazdı. (Fotospor)
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ROMA, OĞUZHAN'DAN VAZGEÇMİYOR
İtalyan devi Roma, Oğuzhan Özyakup için 8 milyon Euro'luk teklifinin reddedilmesi üzerine Beşiktaş'ın kapısını bu kez 11 milyon Euro ile çaldı. (Fanatik)
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KWEUKE FENER'E
van Persie'nin yanına Fernandao'nun da durumunu göz önüne alan Fenerbahçe yönetimi bir değil iki forvet alma konusunda kolları sıvadı... Deniz Türüç transferinde olduğu gibi F.Bahçe ikinci forvet içinde FFP kurallarını gözeterek yurt içinden bir isme göz koydu: Leonard Kweuke... Küme düşen Rizespor’da dikkat çeken Kamerunlu golcü için Fenerbahçe’nin, Rizespor’a da takas önerisi yaptığı iddialar arasında. (Fotospor)
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ASLAN'A HIRVAT SOL BEK
Napoli'nin sol beke Mario Rui'yi transfer etmesinin ardından Ivan Strinic'le yolların ayrılacağı iddia edildi. İtalyan basını da, 29 yaşındaki Hırvat futbolcusunun Galatasaray'a yakın olduğunu ileri sürdü. Bu arada Aslan'ın Sinan Gümüş'e de Strinic transferinde takas olarak kullanmayı planladığı belirtildi. (Fotomaç)
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GÖKHAN İNLER'E 3 TALİP
İtalyan basını, Trabzonspor'un Marsilya ve Atalanta ile birlikte Gökhan İnler'in transferi için yarıştığını yazdı. (Fotomaç)
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"EDER İÇİN BEŞİKTAŞ İDEAL KULÜP"
Noticias Minuto'ya konuşan Portekiz'in eski yıldızlarından Diogo Valente "Eder için Beşiktaş'ın ideal kulüp olacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye'deki taraftarla çok ateşli ve Eder'in de şu an bu güvene ihtiyacı var" dedi. (Fotomaç)
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PEREZ İÇİN 14 MİLYON EURO İSTEDİ
Arsene Wenger, adı Fenerbahçe ile anılan İspanyol oyuncu Lucas Perez için rakamı 14 milyon Euro olarak açıkladı. Kulüp ise kiralama tekliflerinin kabul edilmeyeceğini duyurdu. (Fotospor)
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ANTALYA NAGGUEZ'İ İZLİYOR
Yeni sezon öncesinde sağ bek hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Antalyaspor, bu doğrultuda son olarak gündemine Tunus Ligi ekiplerinden Sahel forması giyen Hamdi Nagguez’i aldı. (Fanatik)
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YUSUF ERDOĞAN İÇİN GERİ SAYIM
Trabzonspor’un 24 yaşındaki futbolcu Yusuf Erdoğan için ilk teması kuran yönetim, konuyu bu hafta içerisinde başkanlar düzeyinde görüşecek. 2 milyon Euro isteyen Fırtına’ya 1 milyon Euro öneren Kara Kartal’ın, görüşmeleri bu hafta tamamlayıp oyuncuya Siyah-Beyazlı formayı giydirmesi bekleniyor. (Fanatik)
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KJAER'E YOL GÖRÜNDÜ
Kjaer’den ciddi bir gelir elde ederek bunu transferde kullanmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, İtalyan devi Milan’ın, Gustavo Gomez ve para teklifine de olumlu yaklaştı. (Milliyet)
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M'VILA İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Galatasaray'da ön libero için listeye giren son isim Yann M'Vila oldu. Rubin Kazan'da forma giyen Fransız oyuncu için ilk görüşmeler yapıldı.
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NDIAYE WEST HAM'A GİTTİ
Osmanlıspor, son dönemlerde ismi büyük kulüplerle anılan Badou Ndiaye konusunda West Ham United ile 8.5 milyon Pound karşılığında anlaşmaya vardı. Senegalli futbolcu, önümüzdeki sezon Hırvat hocanın takımında forma giyecek. (Fanatik)
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MITROVIC BAŞAKŞEHİR'E...
Yalçın Ayhan ve Bekir İrtegün'le yolları ayırdıktan sonra Chedjou'nun sakatlığıyla sarsılan Medipol Başakşehir'de Beşiktaşlı Matej Mitrovic'in ismi gündeme geldi. (Fotomaç)
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SİVAS, DJAKOV'UN PEŞİNDE
Yeni sezonda tekrar Süper Lig’de mücadele edecek Sivasspor, savunma hattı için aradığı ismi Rusya’da buldu. Kırmızı-Beyazlılar, Dinamo Moskova forması giyen Vitali Djakov için girişimlere başladı. (Fanatik)
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GÖKHAN İNLER'E OSMANLI KANCASI
Badou Ndiaye'yi West Ham United’a gönderen Osmanlıspor, Beşiktaş’tan ayrılan Gökhan İnler’i istiyor. Ankara ekibi, Süper Lig ekiplerinin ilgilendiği 33 yaşındaki futbolcuya en yüksek teklifi yaparken, teknik direktör Bülent Uygun, İsviçreli oyuncunun kadroya katılması için tüm şartların zorlanması gerektiğini yönetime iletti. (Fanatik)
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JUVE'DEN EMRE'YE 40 MİLYON EURO
Juventus, uzun süredir peşinde olduğu Liverpool’un yıldız ismi Emre Can'dan vazgeçmiyor. Siyah-beyazlılar, Emre için İngiliz kulübüne 40 milyon Euro’luk teklif yapmaya hazırlanıyor. (Fotomaç)
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KARTAL, AKBABA'YI ALMAK İSTİYOR
Beşiktaş yönetimi, Şenol Güneş'in de isteği doğrultusunda geçen sezon Alanyaspor formasıyla parlayan Emre Akbaba'ya bir kez daha kanca attı. Siyah-beyazlılar, bonservis ödememek için kaleci Boyko, stoper Franco ve kanat oyuncusu Aras Özbiliz'i takasta teklif edecek. (Fotomaç)