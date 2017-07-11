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Transfer Haberleri – Son Dakika Transfer Haberleri!

Transfer haberleri (11.07.2017)

11 Temmuz 2017 Salı, 12:05:09

  • 1 Transfer haberleri (11.07.2017)
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    EMRE'YE KARŞILIK ALPER

    Başakşehir’in hocası Abdullah Avcı’nın daha önce, “Oyuncu almadan Emre Belözoğlu'nu vermem” diyen başkan Göksel Gümüşdağ’a “F.Bahçe bize Alper Potuk’u gönderirse o zaman Emre gidebilir” dediği ileri sürüldü. (Fotomaç)

  • 2 Transfer haberleri (11.07.2017)
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    KARTAL'IN JEREMAIN LENS AŞKI

    Hollandalı yıldızın menajerini görüşmeye çağıran Beşiktaş, 29 yaşındaki kanat oyuncusunu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle renklerine bağlamaya çalışıyor. Tecrübeli futbolcunun opsiyon maddesinin de 5 milyon Euro (20 milyon TL) olduğu konuşuluyor. (Fanatik)

  • 3 Transfer haberleri (11.07.2017)
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    HEDEFTE 4 GOLCÜ VAR

    Yeni sezonda çok daha güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transferde ayağını gazdan çekmiyor. Kanarya forvet için rotayı 4 isme çevirdi. Bunlar Chelsea’den Michy Batshuayi, Manchester City’den Wilfried Bony, Arsenal’den Lucas Perez ve Krasnodar’dan Fedor Smolov. Söz konusu oyuncular için de kiralık formülü, öncelikli olarak düşünülüyor. (Fanatik)

  • 4 Transfer haberleri (11.07.2017)
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    FEGHOULI GELİYOR

    Galatasaraylılar’ın merakla beklediği yıldızlardan olan sağ kanat oyuncusu Feghouli’nin hafta sonuna kadar İstanbul’a geleceği öğrenildi. Tatilde olduğu için imzası rötar yapan Cezayirli ile sözleşme detayları konusunda ise hiçbir sorun bulunmuyor. (Fanatik)

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  • 5 Transfer haberleri (11.07.2017)
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    TRABZON'A 17'LİK YILDIZ

    Bu sezon tecrübeli ve yıldız isimlerle transfer görüşmeleri yapan Trabzonspor, bu kez 17 yaşındaki Elif Elmas’ı istiyor. Milli Takım tercihini Makedonya’dan yana kullanan Elif için harekete geçen Fırtına, önümüzdeki günlerde Robotnicki’nin kapısını çalacak. 10 numara pozisyonunda görev yapan genç futbolcu ile Manchester City, Borussia Dortmund ve Benfica gibi kulüpler de ilgileniyor. (Fanatik)

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Ziyaretçi
2000
YORUMLAR 2
  • Misafir
    Misafir
    Emre yi alıp M.Ekici ve Persie yi vermeliyiz.
  • Misafir
    Misafir
    Fenerbahçe emekliler takımı zaten.
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