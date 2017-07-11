Transfer Haberleri – Son Dakika Transfer Haberleri!

9 | 33

VISCA'NIN AKLI FIRTINA'DA

Trabzonspor'a gelmek için büyük emek harcayan, ancak Başakşehir'in katı tavrı sebebiyle hayal kırıklığı yaşayan Edin Visca'nın Göksel Gümüşdağ’dan randevu isteyeceği ve özel bir görüşme gerçekleştireceği vurgulandı. Bir kez daha ayrılık için izin isteyecek olan Visca’nın 5.5 milyon Euro olarak açıklanan bonservisinde indirim talep edeceği bildirildi. (Fanatik)