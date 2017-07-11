ÖNE ÇIKANLAR
Donnarumma
FUTBOL

Donnarumma, Milan'da kaldı (Donnarumma kimdir?)

Donnarumma, Milan'da kaldı

İtalya ekibi Milan, genç kalecisi Donnarumma'nın sözleşmesini 2021'e kadar uzattı

11 Temmuz 2017 Salı, 22:11:27 Güncelleme: 22:13:07

Serie A ekibi Milan, genç kalecisi Gianluigi Donnarumma ile 4 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki Donnarumma'nın sözleşmesinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldığı bildirildi.

Milan'ın altyapısından yetişen ve 2015'ten bu yana A takımda forma giyen İtalyan file bekçisi, geçen sezon 41 maçta görev yaptı.

Diğer yandan İtalya basınında yer alan haberlerde, adı birçok kulüple anılan Donnarumma'nın yeni sözleşmesi sayesinde yıllık 6 milyon euro kazanacağı öne sürüldü.

  • Donnarumma milan
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER