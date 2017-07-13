TFF 1. Lig'deki şike iddiasında şok gelişme

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Geçen sezon TFF. 1. Lig’e veda eden Şanlıurfa’nın başvurusuyla gündeme bomba gibi düşen şike iddiasıyla ilgili ortaya tape görüntüleri çıktı.

Söz konusu ‘tape’lerde futbolcular Elyasa Süme, Gökhan Sazdağı ve İsmail Odabaşı’nın Manisaspor - Gaziantep BŞB maçı için pazarlık yaptığı görüldü. Gelişmeler üzerine Manisa Kulübü, İsmail Odabaşı’nı süresiz kadro dışı bıraktı.

TFF Etik Kurulu, ismi geçen oyuncular ile ilgili soruşturma başlatmıştı. Şanlıurfa’nın yenilgisi için şike ve teşvik anlaşması yapıldığı ileri sürülen pazarlıkla ilgili Gaziantep cephesi de Elyasa Süme’yi ihanet etmekle suçlamıştı.