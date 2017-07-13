Gökhan İnler Medipol Başakşehir'e transfer oldu! Transfer haberleri

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Medipol Başakşehir transfer çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Aurelien Chedjou, Tunay Torun, Eljero Elia ve Gael Clichy'i kadrosuna katan turuncu-beyazlılar, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile olan sözleşmesi karşılıklı feshedilen tecrübeli orta saha Gökhan İnler'le anlaşma sağladı.

BeIN Sports'ta yer alan habere göre Başakşehir, Gökhan İnler ile prensip anlaşması sağladı. Tecrübeli orta sahanın 3 yıllık anlaşmayı imza atması bekleniyor. Gökhan, geçen sezon geldiği siyah-beyazlılarda 30 maça çıkmış ve 2 asist yapmıştı.

Gökhan İnler kimdir?



Doğum tarihi: 27 Haziran 1984 (33 yaşında)

Doğduğu il: Olten / İsviçre

Boyu: 1,83 m

Uyruğu: İsviçre / Türkiye

Mevki: Orta saha - Merkez orta saha

Ayak: Çift ayaklı

Güncel piyasa değeri: 2,00 milyon €

Oynadığı takımlar: Basel U21, Aarau, Zürih, Udinese, Napoli, Leicester City, Beşiktaş

Tüm kariyer istatistikleri: 461 maç 30 gol 34 asist

MEVLÜT ERDİNÇ DE BAŞAKŞEHİR'DE

Beşiktaş'la olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen 33 yaşındaki Gökhan İnler ile 3 yıllık prensip anlaşmasına varan Medipol Başakşehir, Mevlüt Erdinç ile de anlaşma sağladı. BeIN SPORTS'ta yer alan habere göre tecrübeli golcü ile 3 yıllık prensip anlaşması sağlandı. 30 yaşındaki golcü son olarak Ligue 1 ekiplerinden Metz'de kiralık olarak forma giyiyordu. Mevlüt, çıktığı 27 maçta 6 gol kaydetmişti.

Mevlüt Erdinç kimdir?

Doğum tarihi: 25 Şubat 1987 (30 yaşında)

Doğduğu il: Saint-Claude / Fransa

Boyu: 1,81 m

Uyruğu: Türkiye / Fransa

Mevki: Forvet - Santrfor

Ayak: Sağ ayak

Güncel piyasa değeri: 3 milyon €

Oynadığı takımlar: Sochaux, PSG, Rennes, Saint-Etienne, Hannover 96, Guingamp, Metz

Tüm kariyer verileri: 372 maç, 105 gol, 35 asist, 22 sarı kart, 1 kırmızı kart

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