Mevlüt Erdinç Başakşehir'e transfer oldu - Mevlüt Erdinç kimdir?

Daha önce Aurelien Chedjou, Tunay Torun, Eljero Elia ve Gael Clichy'i transfer eden Medipol Başakşehir, transferde hız kesmiyor. Beşiktaş'la olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen 33 yaşındaki Gökhan İnler ile 3 yıllık prensip anlaşmasına varan Medipol Başakşehir, Mevlüt Erdinç ile de anlaşma sağladı.

BeIN SPORTS'ta yer alan habere göre tecrübeli golcü ile 3 yıllık prensip anlaşması sağlandı. 30 yaşındaki golcü son olarak Ligue 1 ekiplerinden Metz'de kiralık olarak forma giyiyordu. Mevlüt, çıktığı 27 maçta 6 gol kaydetmişti.

Mevlüt Erdinç kimdir?

Doğum tarihi: 25 Şubat 1987 (30 yaşında)

Doğduğu il: Saint-Claude / Fransa

Boyu: 1,81 m

Uyruğu: Türkiye / Fransa

Mevki: Forvet - Santrfor

Ayak: Sağ ayak

Güncel piyasa değeri: 3 milyon €

Oynadığı takımlar: Sochaux, PSG, Rennes, Saint-Etienne, Hannover 96, Guingamp, Metz

Tüm kariyer verileri: 372 maç, 105 gol, 35 asist, 22 sarı kart, 1 kırmızı kart

Mevlüt Erdinç

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