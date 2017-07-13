Galatasaray taraftarını Östersunds maçı öncesi uyardı

Sarı-kırmızılı kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada 2014 yılında Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Borussia Dortmund maçının ardından verilen saha kapama cezası hatırlatıldı ve Östersunds maçında yabancı madde kullanılmamasını istedi.

Galatasaray'ın paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Değerli Galatasaray taraftarı

UEFA tarafından 4 Kasım 2014 tarihinde oynanan Borussia Dortmund maçının ardından kulübümüze ertelemeli olarak verilen saha kapama cezasının yeniden yürürlüğe girmemesi adına Östersunds karşılaşması öncesi ve süresince ses bombası, meşale ve benzeri maddeler kullanılmaması önemle rica olunur."