Cengiz Ünder Roma'ya transfer oluyor! Transfer haberleri - Cengiz Ünder kimdir?

Medipol Başakşehir'de geçen sezonun dikkat çeken ismi Cengiz Ünder, adım adım İtalya'ya gidiyor. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Cengiz Ünder'in Roma'ya transferini duyurdu.

Di Marzio, Cengiz'in yarın öğleden sonra İtalya'ya gideceğini ve cumartesi günü sağlık kontrollerinden geçeceğini açıkladı. Cengiz'in menajeri Ömer Koray Uzun'un açıklamalarına dayandırılan haberde, sarı-kırmızılıların Cengiz Ünder için Medipol Başakşehir'e 13 milyon Euro ödeyeceği öne sürüldü. Ayrıca Roma formasını 30 maçtan fazla oynaması durumunda Medipol Başakşehir'in 2 milyon Euro da bonus alacağı iddia edildi. (Toplam 15 milyon Euro)

Öbür yandan Roma kulübünün resmi Twitter hesabı, Cengiz Ünder'in uçak biletini paylaştı. Genç yıldız, yarın 15.00'te Atatürk Havalimanı'ndan Roma'ya gidecek.

— HT Spor (@htspor) July 13, 2017

İtalyan devinin Cengiz ile de yıllık 1 milyon 500 bin Euro’dan 5 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi. Dün Turuncu-Lacivertliler’in kamp yaptığı Slovenya’da eşyalarını toplayan ve teknik direktör Abdullah Avcı ile takım arkadaşlarına veda eden 20 yaşındaki yıldıza başkan Göksel Gümüşdağ da hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

GEÇEN SENE 700 BİN EURO’YA ALINMIŞTI

Medipol Başakşehir’e geçen sezon başında 700 bin Euro’ya Altınordu’dan transfer edilen Cengiz, lig, kupa ve Avrupa’da oynadığı toplam 43 resmi maçta 9 gol attı, 8 asist yaptı. Turuncu-Lacivertli ekip, milli futbolcu için kısa süre önce Manchester City’den gelen 7 milyon Euro’luk teklifi kabul etmemişti.

CENGİZ ÜNDER KİMDİR?

İSİM: Cengiz Ünder

DOĞUM TARİHİ: 14 Temmuz 1997 (20)

DOĞDUĞU İL: Balıkesir

BOYU: 1,73m

MEVKİ: Orta saha

AYAK: Çift ayaklı

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ: 5 milyon €

OYNADIĞI TAKIMLAR: Altınordu, Başakşehir

Cengiz Ünder

Cengiz Ünder roma

transfer

Medipol Başakşehir

transfer haberleri