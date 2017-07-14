Fenerbahçe Marsilya maçı hangi kanalda? Hazırlık maçı ne zaman?

Yeni sezon hazırlıklarına İsviçre'nin Lozan kentinde devam eden Fenerbahçe, Avrupa devleriyle karşılaşıyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, hazırlık maçında Fransa'nın köklü ekibi Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe - Marsilya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Karşılaşmanın detayları haberimizde...

FENERBAHÇE - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2017-2018 sezonu hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarını İsviçre'nin Lozan şehrinde devam eden Fenerbaçhe, Fransa'nın Marsilya takımıyla karşılaşacak. Fenerbahçe - Marsilya hazırlık maçı 15 Temmuz Cumartesi günü saat 22.0'de başlayacak. Futbolseverler tarafından heyeanla beklenen karşılaşma D Smart kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Aykut Kocaman yönetiminde hazırlık maçlarını sürdüren Sarı Lacivertliler, oynadığı iki hazırlık maçından da mağlubiyetle ayrılmıştı. Marsilya'yı yenerek çıkışa geçmek isteyen Fenerbahçe, taraftarına heyecan dozu yüksek bir maç izletecek.

FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ'NDEKİ MUHTEMEL RAKİBİ BELLİ OLDU

Tturnuvaya 3. ön eleme turundan katılacak olan Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sturm Graz - Mladost Podgorica eşleşmesinin galibi oldu. Mladost Podgorica, ilk maçta Sturm Graz'ı deplasmanda 1-0 yenmişti.

Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 27 Temmuz, rövanşları 3 Ağustos'ta oynanacak.

FENERBAHÇE'NİN OLASI RAKİPLERİ KİMLER?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz - Mladost Podgorica eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin rakiplerine yakından bakalım. İlk maçı Avusturya Ligi ekiplerinden Sturm Graz karşısında 1-0 kazanan Mladost Podgorica, turu geçmeye yakın taraf olarak duruyor. 67 yıllık bir kulüp tarihine sahip olan Mladost Podgorica, maçlarını bin 500 kişilik Cvijetni Brijeg Stadı'nda oynuyor. Teknik direktörlüğünü Miodrag Vukotic'in yaptığı Karadağ ekibi, geçen sezonu 12 takımın yer aldığı ligde 3. sırada bitirdi.

108 YILLIK KULÜP STRUM GRAZ

Avusturya Bundesliga'da mücadele veren Sturm Graz, kulüp tarihinde 3 defa lig şampiyonu oldu. 1909 yılında kurulan siyah-beyazlı takım, maçlarını 15 bin 400 kişilik UPC Arena'da oynuyor. Franco Foda'nın yönetiminde bulunan Sturm Graz, geçen sezonu 10 takımın yer aldığı ligde 3. sırada tamamladı.

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