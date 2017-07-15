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Wesley Sneijder Galatasaray
FUTBOL

Wesley Sneijder: "Formamın Belhanda'ya verilmesi Tudor'un tercihiydi"

Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Hollandalı yıldız gündem yaratacak açıklamalar yaptı

15 Temmuz 2017 Cumartesi, 09:35:36 Güncelleme: 09:51:02

Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Wesley Sneijder, beIN Sports'a konuştu.

İşte Hollandalı yıldızın açıklamalarından bazı sartır başları:

''10 numaralı formanın Belhanda'ya verilmesi Tudor'un tercihiydi. Belhanda çok kaliteli bir futbolcu."

''Galatasaray'da önemli başarılar yaşadık, kupalar kazandık. Şu an gelecekle ilgili bir planım yok."

"Her teknik direktörün seçimleri vardır. Tudor da tercihini benim gitmem şekilde kullandı. Buna saygı duyuyorum"

''Benim Galatasaray kariyerimde birçok anım var. 'Juventus maçında attığım gol en iyisiydi' diye ayıramam"

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