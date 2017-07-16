Beşiktaş'ta 10 numara Oğuzhan Özyakup'a verilecek

Olcay Şahan'ın ayrılması ile yeni sezonda kimin giyeceği merak konusu olan 10 numaralı formanın Oğuzhan Özyakup’a verileceği öğrenildi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre kaptan Ozzie’nin, bugün Fortuna Sittard ile yapılacak hazırlık maçına 10 numaralı forma ile çıkması bekleniyor. talisca’nın sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda ‘T10’ yazması, Brezilyalı yıldızın da 10 numarayı istediği şeklinde yorumlanmıştı.

ŞAMPİYON SAHAYA İNİYOR

Son şampiyon Beşiktaş, yeni sezonun ilk maçına bugün çıkacak. Kartal, Hollanda 2. Lig ekibi Fortuna Sittard ile karşılaşacak. Nevzat Demir Tesisleri’ndeki hazırlık maçı 18.00’de başlayacak.

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Talisca

Beşiktaş - Fortuna Sittard