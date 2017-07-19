Galatasaray Östersunds maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç ekibi Östersunds ile ilk karşılaşmadan 2-0 möağlup ayrılmıştı. Rövanş karşılaşması 20 Temmuz'da oynanacak. Peki, Galatasaray - Östersunds maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...



GALATASARAY - ÖSTERSUNDS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında İsveç ekibi Östersunds'a 2-0 mağlup olan Galatasaray, rövanş karşılaşmasını Türk Telekom Arena'da oynayacak. Galatasaray'ın Östersunds ile yapacağı rövanş maçı, 20 Temmuz'da saat 20.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele D Smart kanalından canlı yayınlanacak.

Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan ve bu nedenle Avrupa Ligi'nde grup aşamasına gelebilmek için 3 takımı saf dışı bırakması gereken Galatasaray, 2. ön eleme ilk maçında Östersunds'a 2-0 mağlup oldu. Galatasaray'ın rövanş maçında turu atlayabilmesi için üç farklı kazanması gerekiyor.

Karşılaşmayı Galatasaray'ın 2-0 kazanması halinde maç uzatmaya gidecek. Üç farklı Galatasaray galibiyetlerinde temsilcimiz turu geçen taraf olacak. Östersunds'un bir gol bulması halinde temsilcimize 4 gol gerekecek. Turu geçen takımın belli övanş maçını taraftarlar şimdiden merakla bekliyor.

BELHANDA'NIN SAKATLIĞI GEÇTİ

Sakatlığı nedeniyle Östersunds ile oynanan ilk maçta görev alamayan yeni transfer Younes Belhanda, rövanşta yerini alabilecek.

Faslı futbolcu, teknik direktör Igor Tudor'un görev vermesi durumunda ilk kez bir resmi müsabakada sarı-kırmızılı formayı terletecek.

Östersunds ile oynanan ilk maçta geçirdiği sakatlık sonrasında ayak parmağında kırık oluşan Yasin Öztekin'in durumuna ise bugün yapılacak antrenmandan sonra karar verilecek.

Galatasaray'ın yeni transferi Mariano Ferreira Filho ise ismi UEFA'ya verilen geçici listede yer almadığı için müsabakada oynayamayacak.

YÖNETİM ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Östersunds ile yapılan ilk maçtaki yenilgi ve hemen ardından sarı-kırmızılı futbolseverlerin en sevdiği isimlerden Wesley Sneijder ile yolların ayrılması, kulüp yönetimini ve Teknik Direktör Igor Tudor'u eleştirilerin hedefine koydu.

Dursun Özbek yönetimi, kadroya dahil edilecek yeni isimlerle ve Östersunds karşısında turu geçerek, tepkileri azaltmayı hedefliyor.

IGOR TUDOR İÇİN ÖNEMLİ MAÇ

Geride kalan sezonun ikinci yarısında takımın başına geçen ve beklentilerin altında kalan bir performans sergileyen Igor Tudor için Östersunds karşılaşması büyük önem taşıyor.

Geride kalan sezon kendisinin kurmadığı bir kadroyla çalışan Hırvat teknik adamın performansı bu nedenle müsamaha görürken, rövanş karşılaşmasında alınacak sonuç Tudor'un kulüpteki geleceğini de etkileyebilir.

520 GÜN SONRA TARAFTARININ KARŞISINA ÇIKACAK

Galatasaray, 520 gün sonra taraftarı önünde bir Avrupa kupası maçı oynayacak.

Türk Telekom Stadı'nda son Avrupa kupası maçını 16 Şubat 2016 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde İtalyan ekibi Lazio ile oynayan sarı-kırmızılı takım, Finansal Fair Play kriterlerine uyumsuzluk gerekçesiyle geçen sezon UEFA organizasyonlarından men edilmişti.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda eşleştiği Östersunds ile ilk maçını deplasmanda yapan Galatasaray, yarınki karşılaşmayla 520 gün sonra taraftarı önünde bir Avrupa müsabakasına çıkmış olacak.

AVRUPA KUPALARINDA 271. MAÇ

Galatasaray, İsveç ekibi Östersunds önünde Avrupa kupaları tarihindeki 271. karşılaşmasına çıkacak.

Galatasaray, Şampiyon Kulüpler Kupası ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 163, adı daha önce UEFA Kupası olan UEFA Avrupa Ligi'nde 74, Kupa Galipleri Kupası'nda 32 ve UEFA Süper Kupa'da da 1 kez olmak üzere toplam 270 maçı geride bıraktı.

Söz konusu müsabakalarda 98 galibiyet ve 102 yenilgi alan sarı-kırmızılılar, 70 karşılaşmada eşitliği bozamazken, rakip filelere gönderdiği 369 gole karşılık kalesinde 403 gol gördü.

GALATASARAY, AVRUPA'DA GALİBİYETE HASRET

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında İsveç ekibi Östersunds'u ağırlamaya hazırlanan Galatasaray'ın son dönemdeki Avrupa kupaları performansı beklentilerin çok altında kaldı.

Rakibine ilk maçta 2-0 kaybederek turu sokan sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında oynadığı son 6 müsabakayı kazanamazken, son 17 karşılaşmasında ise sadece 1 kez galip gelebildi.

Galatasaray, 2013-2014 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarındaki son maçında Juventus'u İstanbul'da 1-0 yenerek son 16 turuna yükselirken, bu önemli galibiyetin ardından Avrupa kupalarında oldukça kötü istatistiklere imza attı.

SON 17 MAÇTA 1 KEZ KAZANDI

Sarı-kırmızılı takım, 2013-2014 sezonundaki Juventus galibiyetinin ardından oynadığı 17 Avrupa kupası müsabakasından sadece 1 galibiyet çıkarabildi.

Galatasaray, 2014-2015 sezonunda yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını, Anderlecht, Arsenal ve Borussia Dortmund önünde 5 yenilgi, 1 beraberlikle tamamladı.

Juventus maçı sonrası 10 maç Avrupa'da kazanamayan sarı-kırmızılılar, 2015-2016 sezonu Şampiyonlar Ligi gruplarında Benfica'yı İstanbul'da 2-1 mağlup ederek bu şanssızlığını kırdı.

Benfica müsabakası sonrası yine Avrupa'da istediği sonuçlara ulaşamayan Galatasaray, son 6 maçından da galibiyetle ayrılamadı.

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 17 maçında 11 kez yenilip, 5 kez berabere kalırken, 1 kez rakibine üstünlük sağlayabildi.

KALESİNİ KAPATAMIYOR, GOL YOLLARINDA ZORLANIYOR

Sarı-kırmızılı ekibin 17 maçlık bu süreçte savunma ve hücumdaki başarısız istatistikleri dikkati çekiyor.

Galatasaray takımı, Avrupa kupalarındaki son 17 maçında kalesinde 38 gol görürken, rakip ağları sadece 13 kez havalandırabildi.

Bu dönemde sarı-kırmızılı takımın, maç başına gol yeme ortalaması 2,23 olurken, gol atma ortalaması ise 0,76'da kaldı.

- Avrupa kupalarında son 18 maç

Galatasaray takımının Avrupa kupalarında oynadığı son 18 müsabaka ve sonuçları şöyle:

Sezon Organizasyon Tur Rakip Sonuç 2013-14 Şampiyonlar Ligi Grup Juventus 1 - 0 Son 16 Chelsea 1 - 1 Son 16 Chelsea 0 - 2 (D) 2014-15 Şampiyonlar Ligi Grup Anderlecht 1 - 1 Grup Arsenal 1 - 4 (D) Grup Borussia Dortmund 0 - 4 Grup Borussia Dortmund 1 - 4 (D) Grup Anderlecht 0 - 2 (D) Grup Arsenal 1 - 4 2015-16 Şampiyonlar Ligi Grup Atletico Madrid 0 - 2 Grup Astana 2 - 2 (D) Grup Benfica 2 - 1 Grup Benfica 1 - 2 (D) Grup Atletico Madrid 0 - 2 (D) Grup Astana 1 - 1 UEFA Avrupa Ligi Son 32 Lazio 1 - 1 Son 32 Lazio 1 - 3 (D) 2016-17 UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Östersunds 0 - 2 (D)

Not: Maç skorlarında ilk takım Galatasaray olarak alınmıştır.