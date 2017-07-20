FUTBOL
Fenerbahçe transfer haberleri (20 Temmuz 2017)
20 Temmuz 2017 Perşembe, 09:56:24 | Güncelleme: 10:07:11
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BONY'DE İŞLEM TAMAM
Sarı-lacivertlilerde haftalardır merakla beklenen golcü transferinde mutlu sona ulaşılmak üzere. F.Bahçe Yönetimi, Aykut Kocaman'ın çok istediği Wilfried Bony'nin işini bitirdi. Kanarya'nın, oyuncunun 1 yıllığına kiralanması konusunda M. City ile 1.5 milyon Euro'ya anlaşmaya vardığı kaydedildi.
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Geçtiğimiz sezonu Stoke City'de geçiren, bu sene ise Manchester ekibinde devam etmek isteyen Bony; takımın ABD kampı kadrosuna alınmamıştı. Bu olay üzerine City'de oynama şansı kalmadığını anlayan Fildişili, F.Bahçe'nin teklifine 'Evet' dedi.
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Sarı-Lacivertliler'in, golcüye 1 sene için 3.5 milyon Euro ödeyeceği öne sürüldü. İngiliz basınında da bu transferde artık son aşamaya gelindiğinin altı çizilirken, 28 yaşındaki oyuncu ile Swansea'nin de ilgilendiği ileri sürüldü. İdari menajer Hasan Çetinkaya'nın önümüzdeki günlerde İngiltere'ye giderek bu transfere nokta koyması ve Bony ile birlikte İstanbul'a dönmesi bekleniyor. (Fotomaç)
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SOW'DA GERİ SAYIM
Kanarya'da Moussa Sow konusunda sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe harıl harıl forvet ararken eski yıldızından iyi haberler gelmeye başladı. Sarı-lacivertliler, Al Ahli ile kontratı 2019'da bitecek olan Senegalli futbolcuya "Bonservis sorusunu çözersen seni alırız" demişti.
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Yönetimiyle yaptığı ilk görüşmelerden sonuç alamayan Sow konusunda umutlar tükenirken son dakika gelişmesiyle 30 yaşındaki yıldızın yuvaya dönme ümidi belirdi. M/L Football'ın haberine göre Moussa Sow, Dubai kulübünün yöneticilerine kariyerine kesinlikle Fenerbahçe'de devam etmek istediğini söyledi. Haberde transferin 2 gün içinde resmiyet kazanabileceği bilgisi de paylaşıldı.
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VALENCIA OZAN'I İSTEDİ
Adı geçtiğimiz haftalarda Benfica ile anılan Ozan Tufan'a şimdi de Valencia talip oldu. 'Yarasalar' lakaplı İspanyol ekibinin kısa süre içinde Kanarya'ya resmi teklif yapması bekleniyor. Kalıp kalmayacağı ile ilgili son kararı teknik direktör Aykut Kocaman verecek. (Fotomaç)
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NEUSTADTER İÇİN RET
F.Bahçe, Rus futbolcu Roman Neustadter için S. Moskova'dan gelen teklifi reddetti. Rus ekibinin 2 milyonu peşin 750 bin euro'su sezon içinde ödemek kaydıyla sunduğu öneri, Aykut hocanın Roman'ı takımda görmek istemesi nedeniyle kabul edilmedi. (Fotomaç)
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DORTMUND'A DEV ÇALIM
Yönetim bu sezon en sürpriz transferini Eljif Elmas ile yaptı. Rabotnicki takımından transfer edilen 17 yaşındaki Makedon futbolcu, sarı-lacivertli taraftarlar için tam bir kapalı kutu... Ülkesinin en önemli genç yeteneği olarak gösterilen Elmas’ı Fenerbahçe’nin, Avrupa’nın dev bir ekibinin elinden kaptığı ortaya çıktı.
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Borussia Dortmund Kulübü, Eljif Elmas’ı sezon boyunca, ülkesinde boy gösterdiği maçlarda izledi. Makedonya’da oyuncunun artık Alman ekibine gitmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Sarı-siyahlıların scout ekibi hazırladıkları olumlu raporu yönetime iletirken, Dortmundlu idarecilerin de kendisini kadroya katmak için harekete geçmeye hazırlandıkları bir dönemde, Fenerbahçe transferi bitirdi.
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Dortmundlu scout’ların futbolcunun oyun stilini eski Fransız yıldıza benzeterek, ‘Zidane gibi oynuyor’ şeklinde görüş kayda geçtikleri öğrenildi. İleriye dönük orta saha oyuncusunun tüm dikkatini futbola veren ve sürekli gelişim halinde olan bir karakteri olduğu belirlendi. İyi pasları ve iyi şutları ile sivrilip, oyun görüşünde yaşına göre son derece ileri olması gibi özelliklerinin altı çizilen Elmas’ın, yine yaşına göre son derece olgun ve cesurca oynadığı kaydedildi. (Skorer)
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ROTA LUCAS LIMA'YA DÖNDÜ
Fenerbahçe ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki Lucas Lima'yı yeniden gündemine aldı. Forvet arkası pozisyonunda görev yapan Lucas Lima 4 sezondur Santos forması giyiyor. Lima bu sezon Santos'ta 26 maçta oynadı ve 2 gol, 8 asistli performans sergiledi.
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Brezilyalı futbolcu, Dünya Kupası Amerika Elemeleri'nde ise biri ilk 11 olmak üzere 7 maçta oynadı ve 1 gol attı. Fenerbahçe, Arsenal'den Lucas Perez başta olmak üzere geniş bir forvet listesiyle de santrfor arayışlarına devam ediyor. (NTV Spor)
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HEM BONY HEM SOW
Fenerbahçe’de sadece taraftarlar değil teknik direktör Aykut Kocaman da forvet transferinin bitmesini sabırsızlıkla bekliyor. Kocaman, çok istediği Wilfried Bony konusunda yaşanan gelişmelerle ilgili sık sık bilgi alıyor. Yönetim, yıldız futbolcunun kiralanması için Manchester City ile el sıkıştı.
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Bony da teklife ‘Evet’ dedi. Transferin bitirilmesi konusunda son prosedürlerin halledildiği öğrenildi. Son anda bir pürüz çıkmazsa, yönetimin kısa süre içerisinde müjdeli haber vermesi bekleniyor.
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Bony için Premier Lig ekibi Swansea’nin de devreye girdiği kaydedildi. Ancak geçen sezon Stoke’a kiralanan ve beklediği kadar şans bulamayan Bony, bu kez daha fazla oynamak istiyor. Llorente, Ayew, Abraham gibi forvetlere sahip olan Swansea’de bu isteğini gerçekleştirme şansı az olan tecrübeli forvet bu nedenle Fenerbahçe’ye sıcak bakıyor.
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Aykut Kocaman, İsviçre’de oynanan hazırlık maçlarının ardından yönetimden yeni bir talepte bulundu. Tecrübeli teknik adam, Bony’nin yanı sıra Moussa Sow’un da yeniden kadroya katılmasını istedi. Kocaman, “Hücumdaki alternatiflerimizi çoğaltmamız gerekiyor. Sow, takımı iyi bilen, ligi tanıyan, uyum sorunu yaşamayacak bir oyuncu. Başka bir transfer de yapabiliriz ancak Sow’u almamız bizim içir avantaj olur” sözleriyle eski öğrencisinin geri dönmesini talep etti.
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Fenerbahçe Yönetimi, daha önce Sow’la yaptığı görüşmede, “Bonservis sorununu çözersen seni geri alırız” demişti. Sarı-Lacivertliler, Kocaman’ın talebi sonrası Shabab Al-Ahli Kulübü ile görüşmek için harekete geçti. Yönetim, FFP sorununu aşmak için Dubai ekibine, Sow’u 1 yıllığına satın alma garantisiyle kiralama teklifinde bulunacak. Yıldız futbolcu da Kanarya’ya geri gelmek için kulübüne baskı yapacak. (Fanatik)
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MANCHESTER CITY BOMBASI
Fenerbahçe’de Simon Kjaer’in kalıp kalmayacağı merak edilirken, Martin Skrtel’le ilgili de önemli gelişmeler yaşanıyor. Slovak yıldız için daha önce Premier Lig’in orta sıra takımlarından Swansea devreye girmişti.
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Ancak tecrübeli savunmacı yakın çevresine, “Fenerbahçe’de mutluyum. İngiltere’ye dönmeyi düşünmüyorum” diyerek ayrılacağı iddialarını yalanlamıştı. Martin Skrtel’e Ada’dan yeri bir talip daha çıktı. Ancak bu kez isteyen ekip sıradan bir takım değil; Guardiola yönetiminde hem Premier Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluk hedefleyen Manchester City!
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City’nin, 32 yaşındaki oyuncu için senelik 4 milyon Euro’yu (16 milyon TL) gözden çıkarttığı öğrenildi. Eğer Martin Skrtel bu teklifi kabul ederse, İngiliz devi bu kez Fenerbahçe’nin kapısını çalarak transferi bitirmeye çalışacak. Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz sezon Skrtel’i Liverpool’dan 6 milyon Euro’ya (24 milyon TL) kadrosuna katmıştı. (Fanatik)
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WIEL TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYOR
Aykut Kocaman, Van der Wiel’i kadro dışı bırakmıştı. İstanbul’da çalışmalarını sürdüren Hollandalı oyuncu, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Adı Crystal Palace ile anılan 29 yaşındaki sağ bek, “Bazı teklifler var. Bunları değerlendiriyorum. Ancak henüz netleşen bir şey yok” diye konuştu. Senede 2.2 milyon Euro (8.8 milyon TL) alan Van der Wiel’in ayrılması, yönetimi fazlasıyla rahatlatacak. (Fanatik)
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BEŞİKTAŞ'LA YARIŞ
Alman Bild gazetesi Choupo Moting için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yarıştığını yazdı... Kamerunlu oyuncunun Bundesliga'da kalmayı tercih ederse Hamburg'u da seçebileceği hatırlatıldı. M'Gladbach'ın da hala bir sol kanat oyuncusuna ihtiyacı olduğu ama Moting üzerine çok da ısrarcı olmadığı belirtildi.
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PEREZ'DE BONSERVİS SIKINTISI
Fenerbahçe'nin istediği isimler arasında yer alan Lucas Perez'in menakeri AS gazetesine konuştu. Arsenal'ın Perez'e 21 milyon Euro bonservis bedeli ödediğini söyleyen menajer, İngiliz ekibinin 12 milyon Euro'dan daha az bir rakama kesinlikle golcüyü bırakmayacağını iddia etti.
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Arsenal'ın 12 milyon Euro bonservis bedelinden vazgeçmemesinden sonra Lucas Perez'den de Fenerbahçe'ye hayır cevabı geldi... sarı-lacivertli ekip böylece, İspanya'da "yeni Güiza" olarak bilinen Perez'in transferinden vazgeçmek zorunda kaldı. (Fotospor)
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TOPAL LAZIO'YA
Lazio, Mehmet Topal'ı bekliyor... Bir ara Galatasaray'ın da gündemine gelen Davide Di Gennaro'yla anlaşan İtalyan ekibi Lucas Biglia'nın yerine Mehmet Topal'ı düşünüyor. Fenerbahçe'nin 5-6 milyon euro'luk bir rakam belirlediği tecrübeli oyuncu için indirim üzerinde görüşmeler devam ediyor. İndirim yapılırsa Lazio, Topal'ı alacak. Aksi taktirde Di Gennaro'ya imza attırılacak.
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GOLCÜ İÇİN İTALYA SEFERİ
Golcü transferini bir an önce bitirmek isteyen Fenerbahçe'de rota İtalya'ya dönmüş durumda... Cagliari formasını giyen Mauricio Isla ile anlaşarak Çizme temaslarına start veren Sarı-Lacivertliler, Serie A'dan iki forvet adayı belirlemiş durumda.
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Napoli formasını giyen Duvan Zapata'yı kısa süre önce gündemine alan Fenerbahçe gelecek hafta resmi temaslara başlayacak. İdari menajer Hasan Çetinkaya, İtalya'ya giderek Napoli kulübüne teklifini sunacak. Sarı-Lacivertliler, Zapata'yı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Çizme basınına göre Napoli de Kolombiyalı forveti geçen sezon olduğu gibi kiralamaya sıcak bakıyor. Fakat İtalyan kulübünün sözleşmeye opsiyon maddesi koydurmak istemediği belirtiliyor.
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Hasan Çetinkaya, İtalya'da Zapata'nın yanı sıra Inter'li Stevan Jovetic için de temaslarda bulunacak. Fakat Inter'in kiralamak istediği Karadağlı forvetle ilgili teknik direktör Aykut Kocaman'ın çekingeleri olduğu öğrenildi. Yönetim transferle ilgili anlaşmaları sağlayarak son kararı Kocaman'a bırakmayı düşünüyor. Yönetim yeni golcüyü Avrupa Ligi 3. ön eleme turuna yetiştirmek için büyük çaba harcıyor. (Takvim)
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PEREZ'DE RAKİP ÇIKTI
Aykut Kocaman'ın forvet listesinin üst sıralarında yer alan Lucas Perez konusunda olumsuz gelişmeler yaşanıyor... Arsenal'in kiralamaya yanaşmadığı İspanyol forvete La Liga ekiplerinden Real Sociedad kanca attı. İspanyol basını, Sociedad'ın 8 milyon Euro ödemeye hazır olduğunu öne sürdü. Perez'in menajeri Rodrigo Fernandez gelen teklifi doğrularken, "Şu anda kesin bir şey varsa, o da Arsenal'den ayrılacağımız. Kısa sürede her şey netleşecektir" dedi.
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BATSHUAYI'DEN KÖTÜ HABER
Kanarya'nın forvet adayları arasında yer alan Batshuayi'nin yapılan teklife olumsuz yanıt verdiği belirtiliyor. İngiliz basını, Fenerbahçe'nin Belçikalı forvete yıllık 4 milyon Euro'luk teklif yaptığını fakat olumsuz yanıt aldığını yazdı. Batshuayi'nin Türkiye'de oynamak istemediği de gelen bilgiler arasında.
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BEN ARFA'NIN MENAJERİ KONUŞTU
İsmi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Hatem Ben Arfa'nın menajeri Michel Ouazine, Fransız basınına açıklamalarda bulundu... Le Parisien gazetesine konuşan Ouazine, Türkiye'den gelen tekliflerle ilgili olarak, "Hatem'in PSG ile 2018 yılına kadar sözleşmesi var. Bunu bir defa söyledik; ben kapıları kapadım ve kulüp ile görüşmelerini istedim. Eğer bir kulüp Hatem'i istiyorsa PSG'ye başvurmalı" dedi.