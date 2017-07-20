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FUTBOL

Fenerbahçe transfer haberleri (20 Temmuz 2017)

20 Temmuz 2017 Perşembe, 09:56:24

  • 1 Fenerbahçe transfer haberleri (20 Temmuz 2017)
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    BONY'DE İŞLEM TAMAM

    Sarı-lacivertlilerde haftalardır merakla beklenen golcü transferinde mutlu sona ulaşılmak üzere. F.Bahçe Yönetimi, Aykut Kocaman'ın çok istediği Wilfried Bony'nin işini bitirdi. Kanarya'nın, oyuncunun 1 yıllığına kiralanması konusunda M. City ile 1.5 milyon Euro'ya anlaşmaya vardığı kaydedildi.

  • 2 Fenerbahçe transfer haberleri (20 Temmuz 2017)
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    Geçtiğimiz sezonu Stoke City'de geçiren, bu sene ise Manchester ekibinde devam etmek isteyen Bony; takımın ABD kampı kadrosuna alınmamıştı. Bu olay üzerine City'de oynama şansı kalmadığını anlayan Fildişili, F.Bahçe'nin teklifine 'Evet' dedi. 

  • 3 Fenerbahçe transfer haberleri (20 Temmuz 2017)
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    Sarı-Lacivertliler'in, golcüye 1 sene için 3.5 milyon Euro ödeyeceği öne sürüldü. İngiliz basınında da bu transferde artık son aşamaya gelindiğinin altı çizilirken, 28 yaşındaki oyuncu ile Swansea'nin de ilgilendiği ileri sürüldü. İdari menajer Hasan Çetinkaya'nın önümüzdeki günlerde İngiltere'ye giderek bu transfere nokta koyması ve Bony ile birlikte İstanbul'a dönmesi bekleniyor. (Fotomaç)

  • 4 Fenerbahçe transfer haberleri (20 Temmuz 2017)
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    SOW'DA GERİ SAYIM

    Kanarya'da Moussa Sow konusunda sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe harıl harıl forvet ararken eski yıldızından iyi haberler gelmeye başladı.  Sarı-lacivertliler, Al Ahli ile kontratı 2019'da bitecek olan Senegalli futbolcuya "Bonservis sorusunu çözersen seni alırız" demişti. 

     

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  • 5 Fenerbahçe transfer haberleri (20 Temmuz 2017)
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    Yönetimiyle yaptığı ilk görüşmelerden sonuç alamayan Sow konusunda umutlar tükenirken son dakika gelişmesiyle 30 yaşındaki yıldızın yuvaya dönme ümidi belirdi. M/L Football'ın haberine göre Moussa Sow, Dubai kulübünün yöneticilerine kariyerine kesinlikle Fenerbahçe'de devam etmek istediğini söyledi. Haberde transferin 2 gün içinde resmiyet kazanabileceği bilgisi de paylaşıldı.

     

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