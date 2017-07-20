Fenerbahçe transfer haberleri (20 Temmuz 2017)

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Dortmundlu scout’ların futbolcunun oyun stilini eski Fransız yıldıza benzeterek, ‘Zidane gibi oynuyor’ şeklinde görüş kayda geçtikleri öğrenildi. İleriye dönük orta saha oyuncusunun tüm dikkatini futbola veren ve sürekli gelişim halinde olan bir karakteri olduğu belirlendi. İyi pasları ve iyi şutları ile sivrilip, oyun görüşünde yaşına göre son derece ileri olması gibi özelliklerinin altı çizilen Elmas’ın, yine yaşına göre son derece olgun ve cesurca oynadığı kaydedildi. (Skorer)