Fenerbahçe Lucas Lima'nın peşinde! - Lucas Lima kimdir?

Fenerbahçe ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki Lucas Lima'yı yeniden gündemine aldı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Santos'un ofansif orta saha oyuncusu Lucas Lima için önümüzdeki günlerde kulüp yetkililerine ve menajerine resmi teklif yapacağı iddia edildi.

Brezilya'da yayın yapan Globo Esporte'nin haberine göre; Lucas Lima için bir süredir nabız yoklayan Fenerbahçe, Santas Başkanı Modesto Roma Junior ve oyuncunun menajeri Edson Khodor ile görüşme gerçekleştirdi. Brezilya ekibine önümüzdeki günlerde resmi teklifini sunması beklenen sarı lacivertliler, 6 ay sonra sözleşmesi sona erecek 27 yaşındaki futbolcuyu bu yaz uygun bir fiyatla kadrosuna katmayı hedefliyor.

Santos'un üç hafta önce 2020'ye kadar sözleşme teklif ettiği Lucas Lima'nın kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği ancak Brezilya ekibine henüz olumsuz yanıt vermediği belirtildi.

26 yaşındaki oyuncu, bu sezon Santos formasıyla 26 maça çıktı, 2 gol atıp 8 asist yaptı.

FENERBAHÇE MESAJLARINI BEĞENİYOR

Yıldız futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı beğeniler ise sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Lucas Lima, Fenerbahçe taraftarının Instagram hesabından yaptığı son paylaşıma yazdığı 'Come to Fenerbahçe' mesajlarını tek tek beğendi. Yıldız futbolcu, önümüzdeki Ocak ayında bitecek olan sözleşmesini yenilememe kararı almış ve geçtiğimiz haftalarda adı Barcelona ile de anılmıştı.

Adı: Lucas Rafael Araujo Lima

Doğum tarihi: 9 Temmuz 1990 (27 yaşında)

Doğduğu il: Marilia / Brezilya

Boyu: 1,76 m

Uyruğu: Brezilya

Mevki: Orta saha - On Numara

Ayak: Sol ayak

Güncel piyasa değeri: 9,00 milyon €